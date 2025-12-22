粵車南下｜明日正式推行　apm推專屬泊車優惠　冀吸引高端車主客源

粵車南下於明日(23日)正式推行，成功完成審核及預約的廣東私家車，最快凌晨零時起經港珠澳大橋入境香港市區；粵車每次留港最多3日，而不少商戶亦因而推出泊車優惠，力吸高端消費車主客。apm表示，已為泊車系統進行升級，支援客人以Alipay、微信支付或信用卡支付泊車費用。此外，系統升級後能支援三地車牌的認讀 (包括中國、香港及澳門)，令進出停車場的過程更順暢。apm提到，目前商場停車場設有2支「CCS2」充電樁，可同時支援4架電車充電，粵車南下車主只需自備其車的專用充電插頭，即可享充電服務。

南下車主專屬免費泊車優惠 apm指，為配合粵車南下政策，推出南下車主專屬免費泊車優惠，粵車入停車場泊車無須消費即有1小時免費泊車；「The Point」現有會員或即場登記成為會員，可再享額外1小時免費泊車，加上現行以消費換領免費泊車計劃，即每架南下粵車最高可享同日5小時泊車優惠。粵車南下車主到場登記成為會員，亦可享HK$300迎新禮，禮包包括HK$50 apm餐飲優惠券兩張、HK$100 apm美容及個人護理優惠券一張及HK$100 apm珠寶及手錶優惠券一張，實現泊車、購物全天候無憂的出行體驗。

高端車主行程更彈性 新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣指，過往旅客訪港較多集中在主要旅遊地區活動；預料政策實施後，擁有廣東私家車的中高端車主(特別是珠三角地區如深圳、廣州、東莞）可更彈性到訪各區景點及安排特別行程，特別是有意短期自駕來港深度旅遊、探親或商務的內地居民，預期商場可配合區內景點加強聯動，吸引更多新客群到訪商場。