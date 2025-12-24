粵車南下｜牛肉乾第一滴血 「大灣區車神」認錯交罰款：不代表南下車主都有問題

「粵車南下」入境市區周二（23日）凌晨起實施，每日最多100輛「粵車」經港珠澳大橋入境，獲批准駛進本港市區，每次最多可逗留3日，所有粵車須安裝以「FT」開頭的香港車牌及為「易通行」增值。惟香港與內地的道路設計及駕駛文化不同，易引發水土不服，實施首日便已出現牛肉乾「第一滴血」。 社交平台小紅書一位網名為「粵港澳大灣區車神」的粵車南下車主，昨晚以「粵車南下第一張罰單？」為題，分享在港因違例泊車遭抄牌的經歷。他隨後再發文承認犯錯，並表示已即時繳交罰款，強調「絕不走任何數」，又指自己的錯不代表其他南下車主都有問題。

強調「絕不走任何數」 該名司機發文指，昨日下午約2時09分收到違例泊車的電郵通知。他指當時午飯時間「兜了很多圈都沒有泊位」，因當時「餓得受不了」，故在一個沒有任何黃線及咪錶的位置泊車用膳，惟「剛吃第一口午飯就收到了郵件」。從照片可見，事主將車輛停泊新填地街與碧街交界的路旁停下，在一間茶餐廳吃午飯。 事主昨晚再發文致歉，稱「係我錯，對唔住」，並已繳交違泊罰款、隧道費及泊車費等費用，強調「絕不走任何數」。他承認自己對香港泊車環境不夠熟悉，加上同行記者及攝影人員均沒車牌，令出行感慌張。他表示事件純屬個人責任，「千錯萬錯都是我的錯」，並呼籲香港市民不要因其個案而對其他粵車南下車主產生負面觀感，予多點寬容，「我一個人錯不代表其他南下車主都有問題」。他亦指自己有正職工作，「非靠流量維生」，宣布帳號將暫停更新，不再回應事件。