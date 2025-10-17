粵車南下｜議員憂內地司機不適應香港車多路窄　陳美寶稱會提供一覽表

政府計劃最快11月實施「粵車南下」，初期可進入香港市區的「粵車」名額每日100個，每輛「粵車」留港最多3日。在立法會一個委員會會議，勞工界議員周小松表示，由於有「左右軚」問題，市民擔心內地司機不適應香港「車多路窄」的情況，關注當局會否為內地司機設簡單筆試，或限制於取得香港車牌後1年或3年，才可以登記「粵車南下」計劃。
運輸及物流局局長陳美寶表示，已經製作「一覽表」，比較兩地的道路安全標示和要求標準，以深入淺出的方式讓內地居民更加一目了然。 她提到，雖然車輛有「左右軚」之分，但過去本港涉及「左軚車」的意外率遠低於整體汽車意外率。
本港「左軚車」意外率遠低於整體汽車意外率
選委界議員陳沛良關注，南下車輛要安裝香港車牌，會否加重成本。陳美寶回應說，與廣東省商討後認為切實可行，以在香港收費地點容易識辨有關車輛，雖然每次出行3日，但估計日後會再次申請來港。
如私家車違反規定 南下資格將取消
航運交通界議員易志明關注，如何提防非法跨境載客取酬問題。運輸及物流局副秘書長麥震宇表示，如果私家車違反規定，南下的資格將被取消，內地方面正思考在口岸查驗資料和執法，本港執法部門亦會透過不同方法查驗車輛是否由指定的司機駕駛。
