粵車南下｜議員憂內地司機不適應香港車多路窄　陳美寶稱會提供一覽表

政府計劃最快11月實施「粵車南下」，初期可進入香港市區的「粵車」名額每日100個，每輛「粵車」留港最多3日。在立法會一個委員會會議，勞工界議員周小松表示，由於有「左右軚」問題，市民擔心內地司機不適應香港「車多路窄」的情況，關注當局會否為內地司機設簡單筆試，或限制於取得香港車牌後1年或3年，才可以登記「粵車南下」計劃。

運輸及物流局局長陳美寶表示，已經製作「一覽表」，比較兩地的道路安全標示和要求標準，以深入淺出的方式讓內地居民更加一目了然。 她提到，雖然車輛有「左右軚」之分，但過去本港涉及「左軚車」的意外率遠低於整體汽車意外率。