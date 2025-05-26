粵車南下｜運輸及物流局：詳細方案料今年內公布細節

消息稱粵車南下會分階段推行，首階段粵車只可停泊港珠澳大橋人工島香港口岸的自動化停車場，第二階段可入市區「自駕遊」，正考慮會否僅限部分區域，如東涌、迪士尼、北部都會區等，每日來港粵車會設配額上限。終極願景是容許粵車在港自駕遊。

「港車北上」早於2023年7月實施，但「粵車南下」一直只聞樓梯響。今日（26日）有報章報道，特區政府正研究最快今年底起實施「粵車南下」，以吸引高端消費客群，振興本港市道。

運輸及物流局表示，特區政府正繼續與各內地單位積極探討「粵車南下」的詳細方案和實施安排，預期今年內公布細節。運輸及物流局回覆傳媒查詢表示，就「粵車南下」香港特區政府歡迎內地訪客來港，亦在粵港澳大灣區共同建設的概念裏，致力推動方便和暢順的人員流通，同時推動香港經濟發展。

局方表示，作為「粵車南下」的一部分，機管局正分階段完成在港珠澳大橋香港口岸人工島上的自動化停車場，包括「轉機停車場」及「訪港停車場」，供廣東及澳門非營運私家車經大橋來港停泊，旅客可經香港國際機場轉飛或到大橋香港口岸旅檢大樓辦理入境手續後訪港。機管局會配合「粵車南下」整體時間表啟用自動化停車場，並作適時公布。