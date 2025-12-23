粵車南下｜首批車輛凌晨入境 車主稱過程順利 陳美寶：首日接近滿100名額反應好

「粵車南下」入境市區凌晨零時起實施，首批車輛大約凌晨零時45分抵達港珠澳大橋香港口岸，完成程序後入境本港。首部「粵車南下」入境的私家車來自珠海，車主表示自己從事飲食業，之前到香港是坐巴士較多，開車比較方便，亦可慢慢駕駛欣賞風景，之都會經常到香港，又認為申請「粵車南下」過程方便，駕駛左軚車亦問題不大。 廣州車主即日來回吃海鮮 「粵車南下」的車輛可以經港珠澳大橋入境，每天100個名額，最多逗留3天。所有粵車須安裝以「FT」開頭的香港車牌及為「易通行」增值。有準備到港的廣州車主就表示，計劃與親友共3人在早上來港，即日來回，主要來吃海鮮，會視乎具體的駕車感受，才計劃下一次行程。

須安裝「FT」開頭香港車牌及為「易通行」增值 運輸署發言人表示，政府非常重視車輛及道路安全，所有入境粵車都要到指定的內地驗車中心驗車及通過檢驗，署方會審核申請人及指定司機資格等，在完成港方的程序後，內地部門會發送批准通知。運輸署已製作3條相關短片，包含交通規則、駕駛注意事項及本港交通標誌和道路標誌等內容，供粵車車主參閱。 運輸及物流局局長陳美寶表示，今日首日已預定會出行的車輛接近滿100個名額。由於本港臨近聖誕假期，措施的反應相當好，當局會密切留意情況，包括觀察入境本港的車輛數字。陳美寶在港台節目《千禧年代》說，申請人士在中籤後，需要預約驗車、在網上平台買保險，以及向運輸署申請車輛及人的牌照，並向廣東省邊境有關部門報備。她說，元旦內地有3天假期，希望措施可以「慢慢來」，讓廣東民眾駕車來港慢慢適應，而香港市民亦可以慢慢接受這些車輛來港。

被問到如果有粵車在本港市區違法，當局如何處理。陳美寶說，與警方有聯繫，知道警方有充足準備，正如香港車輛在港發生事故一樣，都會迅速處理，而本港的相關部門與廣東省方面亦做好對接，包括掌握相關司機等的資訊。陳美寶說，大部分來港的粵車以電動車為主，當局早作準備，包括在運輸署停車場、與各商場酒店等，加快安裝充電設施。 原文刊登於 香港電台