粵車南下｜首批開放4個城市　11.15起可駛入機場停車場　12.23起可駛入香港市區

央視今日（31日）報道引述廣東省公安廳、廣東省交通運輸廳消息指，「粵車南下」香港政策正式公布。
半年後推廣到全省
「粵車南下」香港政策分為香港口岸停車場政策和粵車進入香港市區兩項政策，第一批先開放4個城市（廣州、珠海、江門、中山），半年後推廣到全省其他地市。《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港口岸自動化停車場的管理辦法》《廣東省機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出香港的管理辦法》同時對外公布。
「粵車南下」重要時間點：
- 11月1日9時起，香港機場管理局開始接受廣東私家車車主預約香港機場停車泊位申請。
- 11月15日零時起，獲准的廣東私家車車主可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港口岸自動化停車場。
- 11月1日9時起至11月20日24時止，符合進入香港市區條件的廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額（按每日受理100個、17個工作日計算，共1700個）的抽籤。
- 11月23日10時抽籤、12月9日9時接受中籤者申請。
- 從12月23日零時起，獲准的廣東私家車車主就可於成功預約後駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。
特區政府表示，在「粵車南下」安排下，符合條件並經核准的廣東私家車可經港珠澳大橋珠海口岸前往香港口岸人工島上的自動化停車場泊車後（車輛不入境香港），司機和乘客經香港國際機場轉乘飛機或入境並轉乘香港本地交通工具訪港；或在無須取得常規配額下以自駕方式經大橋直接入境並駛至香港市區。
李家超指為香港旅遊零售餐飲帶來機遇
粵港政府同意，口岸停車場的「轉機停車場」將於今年11月1日上午9時起開始接受申請，並於11月15日凌晨零時起啓用；而入境市區部分將於12月9日上午9時起開始接受申請，並於12月23日凌晨零時起開始讓已獲批的廣東私家車經大橋入境香港。行政長官李家超衷心感謝中央及廣東省政府一直以來的大力支持，共同推動和落實「粵車南下」。這安排將與「港車北上」雙軌並行，為粵港澳大灣區融合發展注入更大動能，開啓內地居民訪港新模式，為香港的旅遊、零售及餐飲等行業帶來機遇。特區政府正按照確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略，穩步推行「粵車南下」，讓香港居民和整體社會受惠。
「粵車南下」的旅客預計是較高消費能力人士及家庭。特區政府會為參加者提供旅遊泊車指南包括旅遊和停車場資料，方便他們計劃行程，引導他們配搭自駕與公交、在港消費和住宿數天，按其所好選擇有關文化、體育、展覽、購物及主題樂園行程路線，對帶動本港經濟有相當助力。
每天100個名額 每輛粵車留港最多三天
為做好總量管控及提供更好的出行體驗，粵、港政府同意就每日入境香港的車輛數目設置上限，以每天100個名額開始，每輛粵車留港最多三天。有意申請人須先透過廣東的「粵車南下」信息管理服務平台報名參加電腦抽籤，方可於12月9日起正式遞交申請。申請人預留時間按內地和香港部門要求完成各項相關手續，包括指定司機須持有有效的香港正式駕駛執照，並按香港規定為其粵車進行驗車以確保符合香港的要求、持有有效第三者風險汽車保險，以完成車輛牌證申請程序。「粵車南下」的相關牌證最長有效期為一年。完成上述手續的申請人可經網上預約出行系統進行預約，並自12月23日起按成功預約的指定日子經大橋出行赴港。如預約登記數目超過預約名額，會以電腦抽籤方式分配。