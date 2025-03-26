精彩活動齊參與 慶祝東華三院155周年 與香港市民 一起「行善無界限」

自1870年從廟宇內的中醫診療亭開始，東華三院至今已發展成本港歷史最悠久、規模最大及服務最多元化的慈善團體。為慶祝創院155周年，東華三院將以「行善無界限」為主題，舉辦連串慶祝活動。於早前（3月20日）的啟動儀式上，東華三院甲辰年主席鄧明慧女士、乙巳年候任主席何猷啟先生及一眾董事局成員出席並擔任主禮嘉賓，同時預告了一系列豐富的慶祝活動，與香港市民一同攜手「行善無界限」！ 東華三院甲辰年主席鄧明慧女士致辭時指，該院155年來一直與港人同舟共濟，始終堅守初心，以「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」為宗旨，致力為市民提供全面的醫療、教育、社會服務、文化保育及公共服務。而「行善無界限」作為東華三院155周年的誌慶口號，充分展現東華三院不分界限、持續行善的慈善精神。從過去到未來，東華三院行善的腳步從未止息，推動的善業不分畛域，屢創可能。該院至今已成立了392個服務單位，並不斷推陳出新，力求以多元化的服務惠及每一位市民。

全新 MV 《源遠的歌》及宣傳片首播 傳頌行善足跡 東華三院精心策劃了一系列精彩活動，走入社區與市民分享院慶的喜悅。他們更特別推出全新院歌《源遠的歌》，以歌聲唱出東華三院155年來一直與港人同心同行，致力推動慈善事業的動人故事。鄧明慧主席續指，東華三院未來將繼續發揮優勢，把握國家發展機遇，善用粵港澳大灣區資源，全力發展各項服務。 啟動禮亦播放了全新企業宣傳片《東華三院伴你成長》，以男孩「東東」和女孩「華華」在東華三院陪伴下成長的點滴，帶出該院與香港和港人一同成長的故事，反映東華三院的服務與時並進，市民將可於東華三院頻道及粉絲專頁等社交媒體平台欣賞該片。