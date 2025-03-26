精彩活動齊參與 慶祝東華三院155周年 與香港市民 一起「行善無界限」

自1870年從廟宇內的中醫診療亭開始，東華三院至今已發展成本港歷史最悠久、規模最大及服務最多元化的慈善團體。為慶祝創院155周年，東華三院將以「行善無界限」為主題，舉辦連串慶祝活動。於早前（3月20日）的啟動儀式上，東華三院甲辰年主席鄧明慧女士、乙巳年候任主席何猷啟先生及一眾董事局成員出席並擔任主禮嘉賓，同時預告了一系列豐富的慶祝活動，與香港市民一同攜手「行善無界限」！
東華三院甲辰年主席鄧明慧女士致辭時指，該院155年來一直與港人同舟共濟，始終堅守初心，以「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」為宗旨，致力為市民提供全面的醫療、教育、社會服務、文化保育及公共服務。而「行善無界限」作為東華三院155周年的誌慶口號，充分展現東華三院不分界限、持續行善的慈善精神。從過去到未來，東華三院行善的腳步從未止息，推動的善業不分畛域，屢創可能。該院至今已成立了392個服務單位，並不斷推陳出新，力求以多元化的服務惠及每一位市民。
全新MV《源遠的歌》及宣傳片首播 傳頌行善足跡
東華三院精心策劃了一系列精彩活動，走入社區與市民分享院慶的喜悅。他們更特別推出全新院歌《源遠的歌》，以歌聲唱出東華三院155年來一直與港人同心同行，致力推動慈善事業的動人故事。鄧明慧主席續指，東華三院未來將繼續發揮優勢，把握國家發展機遇，善用粵港澳大灣區資源，全力發展各項服務。
啟動禮亦播放了全新企業宣傳片《東華三院伴你成長》，以男孩「東東」和女孩「華華」在東華三院陪伴下成長的點滴，帶出該院與香港和港人一同成長的故事，反映東華三院的服務與時並進，市民將可於東華三院頻道及粉絲專頁等社交媒體平台欣賞該片。
兩屆主席同框 分享善業發展願景
鄧明慧女士及何猷啟先生更分享了155周年誌慶活動重點。鄧主席指「中小學聯校慶祝東華三院155周年海濱音樂會」為學生提供發揮音樂才華的平台，亦呈現東華三院全人教育的成果。
即將接任的何猷啟主席則指，他很榮幸從鄧明慧主席手中接棒，將全心竭力延續東華三院「行善無界限」的精神。而今年該院推出的155周年慶祝活動，涵蓋醫療、教育、社會服務、歷史文化保育、公共服務及籌募等不同範疇，希望藉活動與市民一同回顧東華三院及香港的發展歷史，並以集體智慧及努力，構建幸福社會。當中，他最期待11月舉辦的 「155周年社區同樂日」，該活動將透過各種遊戲，展示東華三院所有服務的最新發展。
於儀式上亦播放了東華三院155周年慶祝活動巡禮的影片，除了上述活動外，亦簡介了東華三院文物館55周年南音活動、文武廟乙巳年秋祭典禮、東華三院155周年中醫流動車啟用等慶祝活動。大家亦可於東華三院155周年網站查看更多資料。
(資料由東華三院提供)