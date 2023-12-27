精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者

醫務衞生局今日(27日)推出「情緒通」精神健康支援熱線18111，全年無休、每日24小時支援有精神健康需要的市民和照顧者。熱線為去年《施政報告》提出的措施之一，醫衞局局長盧寵茂表示，這是首條由政府全資建立的支援熱線，負責統籌坊間20多條支援熱線，對象亦不限年齡，希望市民日後如有任何情緒困擾或精神健康疑難，甚至照顧者都可以致電求助，獲得即時支援和輔導。

熱線號碼寓意服務十八區

盧寵茂指，政府一向重視精神健康支援，解釋號碼18111的「18」代表服務覆蓋全港18區，「111」就代表市民一有需要，一條熱線便能提供一站式服務和支援，如有需要更會即時轉介個案到其他機構或政府部門。他續說，精神健康是健康的重要一環，很多精神困擾會損害健康，不過精神健康不能如身體健康般，可以透過早發現和介入的醫療手段處理，並會牽涉教育、事業、家庭、婚姻、社福甚至安老等範疇。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，熱線推出後會視乎公眾反應，日後不排除推出WhatsApp求助途徑，又希望坊間的社福團體和學校能夠一起推廣，使熱線更深入民心。委員會前主席黃仁龍亦稱，接觸不同年齡群組需要透過不同方法，而經過網上或社交媒體接觸市民，是推廣精神健康、提供相關服務不能逆轉的發展方向。他同時提到，當一個人受嚴重情緒困擾時，很難要求他有心情地慢慢找資料尋求幫助，若果有一條深入民心的熱線可致電，「係困境之中嘅重要出路。」