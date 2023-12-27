熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-27 17:00:30

精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者

分享：
精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者

精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者 (陳奕釗攝)

醫務衞生局今日(27日)推出「情緒通」精神健康支援熱線18111，全年無休、每日24小時支援有精神健康需要的市民和照顧者。熱線為去年《施政報告》提出的措施之一，醫衞局局長盧寵茂表示，這是首條由政府全資建立的支援熱線，負責統籌坊間20多條支援熱線，對象亦不限年齡，希望市民日後如有任何情緒困擾或精神健康疑難，甚至照顧者都可以致電求助，獲得即時支援和輔導。

精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者 精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者

熱線號碼寓意服務十八區

盧寵茂指，政府一向重視精神健康支援，解釋號碼18111的「18」代表服務覆蓋全港18區，「111」就代表市民一有需要，一條熱線便能提供一站式服務和支援，如有需要更會即時轉介個案到其他機構或政府部門。他續說，精神健康是健康的重要一環，很多精神困擾會損害健康，不過精神健康不能如身體健康般，可以透過早發現和介入的醫療手段處理，並會牽涉教育、事業、家庭、婚姻、社福甚至安老等範疇。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，熱線推出後會視乎公眾反應，日後不排除推出WhatsApp求助途徑，又希望坊間的社福團體和學校能夠一起推廣，使熱線更深入民心。委員會前主席黃仁龍亦稱，接觸不同年齡群組需要透過不同方法，而經過網上或社交媒體接觸市民，是推廣精神健康、提供相關服務不能逆轉的發展方向。他同時提到，當一個人受嚴重情緒困擾時，很難要求他有心情地慢慢找資料尋求幫助，若果有一條深入民心的熱線可致電，「係困境之中嘅重要出路。」

精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者 精神健康支援熱線18111推出　全天候運作即時支援輔導求助者

任何時段最少6名接線生當值

熱線18111由利民會負責營運，背後有20多個非政府組織和政府部門支援。熱線任何時段均最少會有6名接線生當值，如未能及時接聽亦會設有留言信箱，熱線會在半小時內回撥。熱線營運機構負責人馮祥添認為已足夠應付目前來電量，日後如果需求增加或需要增加人手，又稱社會一向在節日來電量會較多，以往曾因突發事件使需求增加一成。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受