精神健康瀕爆煲 75%港人抑鬱 自殺風險指數「極高」

抗疫兩年，更要面對嚴峻的第五波疫情，失業率攀升至4.5%、逾7千人喪命，整個城市都蒙上陰影，市民壓力瀕爆煲，精神健康亦響警號。有調查發現，出現抑鬱症狀的香港受訪者於上月升至75.3%，惟四成人表示不會因抑鬱症而主動求醫。另外，港大防止自殺研究中心顯示，港人的自殺風險指數自上月23日起攀升，首次達「極高」警戒線，代表市民自殺的風險極高，長者更是高危。學者建議除了培養正向價值觀，亦呼籲市民主動關心身邊長者，並促請政府盡快重開康文設施。
晉峰青年商會於本年1月至3月間以「國際精神健康問卷」，透過9條問題向超過1,300位年齡介乎18至65歲、來自不同國家和地區的人士作初步精神健康評估。當中620人完成全份問卷(香港342人、馬來西亞90人、台灣85人、日本88人、其他15人)。
調查發現，過半數受訪者(51%)有抑鬱，兩成半(21%)出現中度抑鬱，嚴重抑鬱則佔4%。其中香港情況最為嚴重，六成受訪者出現抑鬱，數字比日本的40%、台灣的18%，以及馬來西亞的34%嚴重。至於診治方面，調查指出，超過42.3%港人表示如發現抑鬱症，亦不會選擇主動求醫，比日本的35.6%、台灣的29.4%，及馬來西亞的23.8%為高。
調查又發現，港人抑鬱指數隨新冠病毒確診個案及失業率飆升，由1月初錄得的51.3%港人抑鬱，急升至2月份的75.3%，當中超過四成(43.3%)香港受訪者更出現中度而至嚴重抑鬱情況。其中，2月份抑鬱指數比率急升，正值疫情急速惡化，即由上月16日單日新增4,285宗確診個案起，至同月26日的17,063宗計算，而且去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點，反映市民在疫情和失業的雙重夾擊下，抑鬱率亦隨之飆升。宏恩基督教學院心理學院署理系主任及副教授黃葉仲萍博士表示，抑鬱症人士多因家庭問題出現較大創傷，或於家庭中得不到支援，以致經常感到無助與沒有希望。因此建議政府未來應加強家庭教育與支援，從小教導小孩表達情緒以及培養正向價值觀，例如要對將來存有希望，及迎向未來的勇敢與能力；而政府需從政策入手，加強大家對社會有歸屬感。
中年及長者屬高危
另外，港大防止自殺研究中心透過蒐集媒體報道自殺個案，經模型分析發現，港人的自殺風險指數自上月22日起的過去近一年低位1.68一直攀升，至本月21日升至4.05的高位，是自2020年設立該系統以來，首次突破「極高風險」的3.56警戒線，代表市民自殺的風險極高，長者更是特別高危，相信與第五波疫情嚴重、長者從傳媒看到相關報道，更易令他們感到難受或不安有關。研究指，媒體報道過21宗自殺新聞，有8宗涉及65歲或以上人士，而過去3周就有5個確診新冠病毒的中老年人士因情緒受困擾而自殺。中心推算全年或有400名長者自殺，較往年多1.5倍；另一高危群組為35至54歲中年人士，原因主要和身體或財政有關。「生命熱線」表示，中年人士在這一波疫情的壓力增加，過去經歷幾波疫情，許多資源經已用盡，作為家庭經濟來源、要照顧父母但因防疫措施未能探望家人等，尤其會受到疫情及經濟打擊。至於長者，因限聚令和害怕互相傳染不敢與家人見面，與家人關係變得疏離，長時間經歷疫情，感覺痛苦、孤獨及被遺棄，加上缺少康文設施，終日留在家中容易胡思亂想，容易萌生輕生念頭。
港大防止自殺研究中心總監葉兆輝教授呼籲市民主動關心身邊長者，又希望當局應採取相關措施，如多發放關於康復者的正面信息，亦應研究在不增加染疫風險下，盡早重開康文和休閒設施給市民。
食慾不振、失眠、肌肉繃緊要小心
家福會社會工作顧問黃愛球表示，疫情打亂了長者的生活作息和社交圈子，亦未必察覺自己的抑鬱情緒，她建議親友或長者自己多留意身體變化，例如是否出現食慾不振、失眠、肌肉繃緊等症狀。若出現有關情況，先不要否定自己的情緒，應學習承認、接納和表達自己的憂慮情緒，避免與自己說負面說話，並且不要怕麻煩子女，適時尋求援助。她又建議，長者應選擇具公信力的媒體吸收新聞資訊，避免誤收假新聞惹自己擔憂。她又指，重塑規律化的生活、保持健康飲食亦有助減壓，自己亦可作主動致電親友關心慰問，保持社交聯絡。