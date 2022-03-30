精神健康瀕爆煲 75%港人抑鬱 自殺風險指數「極高」

抗疫兩年，更要面對嚴峻的第五波疫情，失業率攀升至4.5%、逾7千人喪命，整個城市都蒙上陰影，市民壓力瀕爆煲，精神健康亦響警號。有調查發現，出現抑鬱症狀的香港受訪者於上月升至75.3%，惟四成人表示不會因抑鬱症而主動求醫。另外，港大防止自殺研究中心顯示，港人的自殺風險指數自上月23日起攀升，首次達「極高」警戒線，代表市民自殺的風險極高，長者更是高危。學者建議除了培養正向價值觀，亦呼籲市民主動關心身邊長者，並促請政府盡快重開康文設施。

晉峰青年商會於本年1月至3月間以「國際精神健康問卷」，透過9條問題向超過1,300位年齡介乎18至65歲、來自不同國家和地區的人士作初步精神健康評估。當中620人完成全份問卷(香港342人、馬來西亞90人、台灣85人、日本88人、其他15人)。

調查發現，過半數受訪者(51%)有抑鬱，兩成半(21%)出現中度抑鬱，嚴重抑鬱則佔4%。其中香港情況最為嚴重，六成受訪者出現抑鬱，數字比日本的40%、台灣的18%，以及馬來西亞的34%嚴重。至於診治方面，調查指出，超過42.3%港人表示如發現抑鬱症，亦不會選擇主動求醫，比日本的35.6%、台灣的29.4%，及馬來西亞的23.8%為高。

調查又發現，港人抑鬱指數隨新冠病毒確診個案及失業率飆升，由1月初錄得的51.3%港人抑鬱，急升至2月份的75.3%，當中超過四成(43.3%)香港受訪者更出現中度而至嚴重抑鬱情況。其中，2月份抑鬱指數比率急升，正值疫情急速惡化，即由上月16日單日新增4,285宗確診個案起，至同月26日的17,063宗計算，而且去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點，反映市民在疫情和失業的雙重夾擊下，抑鬱率亦隨之飆升。宏恩基督教學院心理學院署理系主任及副教授黃葉仲萍博士表示，抑鬱症人士多因家庭問題出現較大創傷，或於家庭中得不到支援，以致經常感到無助與沒有希望。因此建議政府未來應加強家庭教育與支援，從小教導小孩表達情緒以及培養正向價值觀，例如要對將來存有希望，及迎向未來的勇敢與能力；而政府需從政策入手，加強大家對社會有歸屬感。