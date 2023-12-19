精神健康｜大眾對精神健康存誤解影響求助 利民會冀政府及各界聯手去污名化

(左至右) 利民會總幹事馮祥添博士﹑香港心理衛生會總幹事程志剛﹑新生精神康復會行政總裁朱世明﹑明愛社工代表﹑浸信會愛羣社會服務處助理總幹事陳秀琴﹑及香港心玲營運總裁Min Huang齊集在亞太精神健康國際會議，分享各機構推動精神健康成果

開學至今，接二連三傳出學童輕生事件，令社會各界漸趨關注青少年精神健康問題。香港中文大學醫學院研究顯示，近半數照顧者表示不願意為受情緒困擾青少年尋求專業協助，情況令人堪憂。有見及此，利民會在本年度亞太精神健康國際會議中，倡議政府及各界聯手加強精神健康教育，以免存在偏見錯過援助黃金期。

較早前（12月7日至8日）舉行了「亞太精神健康國際會議2023」，會議主題為「精神健康: 復元公民 ─ 關顧、協作、公民權」。會議邀請了一眾來自本地和海外的專家，包括美國耶魯大學醫學院、香港大學社會工作及社會行政學系和紐西蘭國際社會企業PeerZone的主題講者，分享與復元公民和精神健康相關的最新知識。