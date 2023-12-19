精神健康｜大眾對精神健康存誤解影響求助 利民會冀政府及各界聯手去污名化

開學至今，接二連三傳出學童輕生事件，令社會各界漸趨關注青少年精神健康問題。香港中文大學醫學院研究顯示，近半數照顧者表示不願意為受情緒困擾青少年尋求專業協助，情況令人堪憂。有見及此，利民會在本年度亞太精神健康國際會議中，倡議政府及各界聯手加強精神健康教育，以免存在偏見錯過援助黃金期。
較早前（12月7日至8日）舉行了「亞太精神健康國際會議2023」，會議主題為「精神健康: 復元公民 ─ 關顧、協作、公民權」。會議邀請了一眾來自本地和海外的專家，包括美國耶魯大學醫學院、香港大學社會工作及社會行政學系和紐西蘭國際社會企業PeerZone的主題講者，分享與復元公民和精神健康相關的最新知識。
在會議中，多名專家不若而同指出自我污名化會妨礙受情緒困擾的人士及早識別，和尋求專業人士協助。平等機會委員會主席朱敏健出席會議時，指出本港部份精神復元人士或其照顧者仍受到不同程度歧視。大眾對情緒病的認識仍然有限，故有情緒病的人往往會感到害怕，因而自我孤立。利民會總幹事馮祥添博士指出，延遲治理情緒困擾會進一步加劇症狀並阻礙康復過程。正因如此，本港需要急切推行精神健康教育。
除此之外，一連兩天會議及會議後工作坊匯聚了精神復元人士、照顧者、朋輩支援員、以及社福和醫護領域的知名學者和服務提供者，重點討論污名化影響尋求幫助，及各種方案協助精神復元人士在社區適應新生活。當中包括︰建議政府與專家、倡議團體以及社福和醫護專業人員定期審查立法，確保反歧視法充分反映復元人士的需求和關切，建立一個統一的合作和夥伴關係來解決特定的精神健康和相關問題；所有提供精神健康服務的組織考慮在其服務中採用「復元公民」模式，通過融入五個元素，包括權利、責任、角色、資源和關係，讓復元人士在社區被接納，過有價值角色的新生活。務求為復元人士創造一個平等且共容的社會。