精神健康｜非政府機構為學校提供精神健康支援　截至3月共接69宗轉介個案

針對學生輕生問題，政府去年12月在全香港中學推行三層應急機制，教育局局長蔡若蓮表示，根據當局與學校的溝通了解，在學校及各持份者努力下，學校人員對學生精神健康意識普遍提升，能夠有效及早識別及支援有較高風險的學生，而第二及第三層應急機制運作暢順，政府會密切檢視機制運作，並委聘顧問評估機制成效。

狄志遠建議採用個案經理跟進高危學生

蔡若蓮在立法會大會上說，社署委託5間非政府機構組成外援隊，為學校提供額外支援，截至本年3月，外援隊一共接獲69宗轉介個案。教育局亦與社署合作，安排外援隊由本年2月起到訪150所中學，舉辦精神健康活動，提升學生對精神健康的意識，以及加強他們的適應能力及求助意識。

社福界議員狄志遠建議，政府可考慮採用個案經理模式，跟進高危學生的情況。蔡若蓮回應說，任何加強保護學生的措施都會全盤考慮，又指現時學校教師對表現異常的學生，都會密切觀察和適當介入，有需要時由校本心理學定、社工等提供聯合支援。