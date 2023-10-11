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2023-10-11 21:48:58

精進建築地盤再有致命工業意外　發展局延長禁止投標期至明年底

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精進建築一個安達臣道地盤，去年9月發生天秤倒塌的致命工業意外。(資料圖片／陳奕釗攝)

精進建築一個安達臣道地盤，去年9月發生天秤倒塌的致命工業意外。(資料圖片／陳奕釗攝)

油麻地渡華路一個承建商為「精進建築」的地盤，昨日(10日)發生一宗致命工業意外。發展局指，精進建築已因去年秀茂坪安達臣道一個建築地盤發生天秤倒塌意外，被暫停所有工務工程的投標資格至今年12月31日，因應昨日的事故，當局按規管機制啟動進一步規管行動，延長暫停其投標資格至明年12月31日。

至於昨日渡華路地盤的分包商，發展局同樣按規管機制，即時暫停其所有工務工程類別的投標資格3個月。當局指，分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按結果提交改善方案和落實改善措施，經發展局審視和確信其具備有效安全管理系統後，才會考慮恢復其投標資格。

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或將承建商分包商在「名冊」除名

涉事渡華路地盤的承建商和分包商，同屬發展局「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，承建商同時亦在「認可公共工程承建商名冊」內。政府有關部門正調查渡華路工業事故，發展局作為採購方，往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商和分包商採取進一步規管，包括延長暫停投標期限，甚至從兩個「認可名冊」除名。

另外，發展局又指勞工處和屋宇署已就去年9月的安達臣道地盤天秤倒塌意外，分別完成其調查並向相關持責者提出檢控，包括涉及渡華路的精進建築，警方亦正積極深入調查案件。

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