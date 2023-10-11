精進建築地盤再有致命工業意外　發展局延長禁止投標期至明年底

油麻地渡華路一個承建商為「精進建築」的地盤，昨日(10日)發生一宗致命工業意外。發展局指，精進建築已因去年秀茂坪安達臣道一個建築地盤發生天秤倒塌意外，被暫停所有工務工程的投標資格至今年12月31日，因應昨日的事故，當局按規管機制啟動進一步規管行動，延長暫停其投標資格至明年12月31日。

至於昨日渡華路地盤的分包商，發展局同樣按規管機制，即時暫停其所有工務工程類別的投標資格3個月。當局指，分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按結果提交改善方案和落實改善措施，經發展局審視和確信其具備有效安全管理系統後，才會考慮恢復其投標資格。