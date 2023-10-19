精進建築工程遭除牌 同系公司涉安達臣意外未除牌 發展局：牌照處理中 不存在放生

被除牌的精進建築工程有限公司涉及去年12月油塘東源街地盤的工業意外，一名工人遭巨型工字鐵壓斃。發展局長甯漢豪昨日會見傳媒時表示，該公司作為一般建築承建商名冊已於去年12月屆滿，屋宇署考慮後決定拒絕續牌申請，自下月16日起，該承建商不可再進行任何建築工程。

涉及去年油塘地盤工字鐵壓斃男工意外的「精進建築工程有限公司」，其作為一般承建商註冊於去年12月屆滿。發展局及屋宇署宣布，拒絕該公司的續牌申請，由11月16日起將其從名冊中剔除，公司將不能再進行任何建築工程。合共6個工程項目受影響，包括5個私人住宅及商住發展項目，涉及4,900個單位，發展商須在一個月內尋找新承辦商。涉及安達臣天秤等工業意外的「精進建築有限公司」其牌照於本年4月到期，發展局指仍在處理其牌照事宜，強調不會「放生」。

5個私人項目受影響 涉4900單位

涉事承建商由昨日起計，共有一個月時間處理目前工程的善後。甯漢豪表示，現時精進建築工程有限公司正負責5個新私人住宅和商住發展項目，共涉約4,900個住宅單位，其中有3個項目，接近1,700個單位已售出樓花，亦有承辦一項較小規模的休憩設施工程，涉及900名工人。甯漢豪指，是次拒續牌並非要懲罰分包商，料相關發展商有很大誘因繼續聘用相關工人。甯漢豪強調，今次拒絕續牌的決定可能對工程項目帶來不便，惟政府必須在保障地盤安全和便利工程進行之間取得平衡。她又說，根據過往經驗，發展商和認可人士可把握未來1個月，盡快委任另一個註冊承建商接手工程，認為影響屬可控。

外界憂慮公司改名換姓後重新註冊。余寶美回應指，根據《建築物條例》，若有意註冊成為承建商，至少要有一名「獲授權簽署人」作為代表，今次涉事公司的三位獲授權簽署人經多輪面試後，均被評為不適合再作相關工作，故已遭除名。甯漢豪表示，資料已記錄在案，若再有新申請，會考慮他們是否合適相關工作。

甯漢豪：政府幾條腿 處理工業意外

至於同屬「精進系」的精進建築有限公司同樣牽涉數宗工業意外，包括去年造成3死的安達臣道天秤倒塌意外，公司牌照今年4月屆滿。甯漢豪表示，局方正處理其牌照安排，強調不存在「放生」的說法；又形容政府跟進工業意外是「幾條腿走路」，如勞工處和屋宇署也會作檢控工作。

蕭倩文：懲罰嚴厲

政府須思考自身角色

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容是次除牌「是一個嚴厲的懲罰」，對業界也是一個警號。她指同一公司在短期內涉及多宗致命意外，該公司在職業安全上肯定出問題，而重罰是為了發出警告，要求承建商及業界一定要做好職業安全。她又認為，政府也須思考其角色和責任，不能推說與己無關。「畢竟政府有監管、巡查、執行及改善政策等責任，自然也不能置身事外。」

本身是工程師的立法會議員張欣宇表示，雖然相關人士確實可以再成立新公司，但需要出示工作證明，例如過去所進行的工程及所涉規模。他指，新成立的公司沒有資格承接部分工程，「要拎返個牌就要重新來過」。他又預料同系的「精進建築有限公司」亦很大機會遭除名。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣支持政府決定，惟相比涉事公司，他更關注「精進建築有限公司」的續牌申請，因正興建逾15,000個公屋單位，期望政府做好部署，確保公屋如期落成。

房委會回覆查詢時指，涉事公司不是房委會名冊上的承建商，事件對房委會公營房屋項目沒有直接影響；至於精進建築有限公司是房委會名冊上的承建商，現時有4個工程項目，包括大埔第9區、白田邨第10期、屯門第29區（西）及東涌第100區。房委會密切監察該公司在各工程項目的進度及施工表現。