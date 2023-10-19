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2023-10-19 10:43:23

精進建築工程遭除牌　土力工程處前處長稱可覓新承辦商代替而續用二三判

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去年油塘一地盤有工人被巨型工字鐵壓斃。

去年油塘一地盤有工人被巨型工字鐵壓斃。

涉及去年油塘地盤工字鐵壓斃男工意外的「精進建築工程有限公司」，政府拒絕該公司的續牌申請，由1116日起將其從名冊中剔除。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在電台節目說，工程公司被除牌並不常見，通常涉及嚴重事故，但通常不會公布原因。至於事件對現時建築項目的進度有多少影響，要視乎發展商的「功力」。精進建築工程正在進行5個私人住宅和商住發展項目，陳健碩指私人發展項目靈活性高，相信發展商在1個月內找到新承建商不難，同類工程很多都外判予二判和三判，發展商可能只重新委聘一間新的承辦商負責工程，而繼續聘用現行的二判和三判公司。

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3人被除名代表不獲業界認同

屋宇署昨日亦透露，精進建築工程有限公司3名獲授權簽署人，都不適合為有關承建商行事。陳健碩說3人被除名代表他們不獲業界認同、審核委員會沒有信心3人能按照法例行事。至於日後3人是否合適重新獲授權簽署人資格，相信審核委員會會考慮他們以往的紀錄及有否改善。

至於屬同一控股的「精進建築有限公司」註冊今年4月屆滿，屋宇署正按機制處理續牌申請。立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員梁文廣在電台節目表示，有關公司初步涉及1.5萬個公屋單位的工程，他昨日已與有關當局商討，促請政府做好預案，以免影響公屋的落成進度。據他了解，房委會已有專隊監察相關工程公司的建築項目，以便掌握數據，萬一要轉換承辦商，未至於要完全停工，最重要是政府要盡早做好準備。

同屬興聯集團的「精進建築有限公司」涉及安達臣地盤3死工業意外

同屬興聯集團的「精進建築有限公司」涉及安達臣地盤3死工業意外

工會指事件對業界響起警號

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，除牌決定屬非常嚴厲的懲罰，對業界響起警號，提醒必須做好安全保證，如果做不到，當局會介入。蕭倩文說涉及相關工業意外的家屬有不同反應，有人贊成當局的懲罰，認為安排合理。亦有家屬覺得做法「太重手」，擔心工程公司不能繼續營運會影響員工。

建造業議會支持政府嚴處涉及工地安全事故的承建商，議會指一直將建造安全及建造質素放在行業發展首位，並呼籲業界緊守安全管理原則，切實執行持分者角色及責任，並向業界大力推動改革建造安全文化，提升建築安全。議會鼓勵業界審視工地安全程序及運作，同時善用科技，採用安全智慧工地系統，組裝合成建築法、建築機械人等，以加強提升工地安全、生產力及可持續發展。

精進5個受影響的私人項目。

精進5個受影響的私人項目。

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