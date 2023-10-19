精進建築工程遭除牌　土力工程處前處長稱可覓新承辦商代替而續用二三判

涉及去年油塘地盤工字鐵壓斃男工意外的「精進建築工程有限公司」，政府拒絕該公司的續牌申請，由11月16日起將其從名冊中剔除。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在電台節目說，工程公司被除牌並不常見，通常涉及嚴重事故，但通常不會公布原因。至於事件對現時建築項目的進度有多少影響，要視乎發展商的「功力」。精進建築工程正在進行5個私人住宅和商住發展項目，陳健碩指私人發展項目靈活性高，相信發展商在1個月內找到新承建商不難，同類工程很多都外判予二判和三判，發展商可能只重新委聘一間新的承辦商負責工程，而繼續聘用現行的二判和三判公司。

3人被除名代表不獲業界認同

屋宇署昨日亦透露，精進建築工程有限公司3名獲授權簽署人，都不適合為有關承建商行事。陳健碩說3人被除名代表他們不獲業界認同、審核委員會沒有信心3人能按照法例行事。至於日後3人是否合適重新獲授權簽署人資格，相信審核委員會會考慮他們以往的紀錄及有否改善。

至於屬同一控股的「精進建築有限公司」註冊今年4月屆滿，屋宇署正按機制處理續牌申請。立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組委員梁文廣在電台節目表示，有關公司初步涉及1.5萬個公屋單位的工程，他昨日已與有關當局商討，促請政府做好預案，以免影響公屋的落成進度。據他了解，房委會已有專隊監察相關工程公司的建築項目，以便掌握數據，萬一要轉換承辦商，未至於要完全停工，最重要是政府要盡早做好準備。