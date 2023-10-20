精進建築工程除牌 特首︰支持決定 陳國基︰絕不姑息

涉及去年油塘地盤工業意外的「精進建築工程有限公司」遭政府除牌。正身處北京的行政長官李家超表示，支持發展局和屋宇署按法律法規，針對處理建築公司的工程安全要求，強調要照顧職業安全，而與涉事公司有關聯的其他公司，亦會按法律法規處理。
精進建築工程有限公司不獲政府續牌，外界關注同系的精進建築有限公司亦涉及致命工業意外，政府正審批續牌申請，房委會四個公營房屋項目可能受影響。李家超昨回應指︰「整體我們要照顧職業安全，而按照法律法規去做，也是香港一貫做法，確保我們做任何事情有規有矩。我當然關心整體公共房屋供應，所以我亦指示房屋局局長細心審視現實情況。」
署理行政長官陳國基昨出席公開活動後指，工業意外一宗都嫌多，強調政府重視工業安全，絕不姑息管理不善而罔顧工友安全的承建商。 他續指，政府上下對任何違法違規的承建商，絕不手軟，定當嚴肅跟進。他又指，當局會繼續在巡查執法、宣傳推廣和教育培訓等多方面加強力度，提升建造業的職安健水平。
陳健碩：工程公司除牌不常見
土力工程處前處長陳健碩說，工程公司被除牌並不常見，通常涉及嚴重事故，但通常不公布原因。至於事件對現時建築項目的進度的影響，他相信，發展商在1個月內找到新承建商不難，可能只重新委聘一間新的承辦商負責工程，而繼續聘用現行的二判和三判公司。
對於涉事公司3名獲授權簽署人遭除名，陳健碩指這代表他們不獲業界認同、審核委員會沒有信心3人能按照法例行事。至於日後是否合適重新獲授權簽署人資格，相信審核委員會會考慮其紀錄及改善與否。
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，除牌決定屬非常嚴厲的懲罰，對業界響起警號，如果做不到，當局便會採取措施。