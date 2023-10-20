精進建築工程除牌 特首︰支持決定 陳國基︰絕不姑息

涉及去年油塘地盤工業意外的「精進建築工程有限公司」遭政府除牌。正身處北京的行政長官李家超表示，支持發展局和屋宇署按法律法規，針對處理建築公司的工程安全要求，強調要照顧職業安全，而與涉事公司有關聯的其他公司，亦會按法律法規處理。 精進建築工程有限公司不獲政府續牌，外界關注同系的精進建築有限公司亦涉及致命工業意外，政府正審批續牌申請，房委會四個公營房屋項目可能受影響。李家超昨回應指︰「整體我們要照顧職業安全，而按照法律法規去做，也是香港一貫做法，確保我們做任何事情有規有矩。我當然關心整體公共房屋供應，所以我亦指示房屋局局長細心審視現實情況。」

陳國基