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2023-09-08 04:31:35
日報

糅合新舊兩派推廣茶文化 茶藝師：飲茶也可以很潮

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中國茶

 「7542」、「7572」這並非不可告人的暗號或密碼，而是茶餅的專屬編號。「7是熟普洱，4是生普洱，75年配方很好喝。」茶藝師蘇婉儀(Sophia)滔滔不絕地說起不同茶類背後的故事，猶如翻開一本茶史書。愛品茗者必然是「老餅」？年輕的Sophia卻告訴你「非也非也」。於酒店任職茶藝師的她，本身是中國茶愛好者，但她更希望向大眾推廣博大精深的茶文化。為了能讓茶客品嘗最好品質的茶，她化身「茶農」嚐「百草」；更親自設計茶餐單，保留傳統特色之餘， 更加入嶄新元素，「於我而言，不論甚麼方法，只要客人願意接觸茶，我都願意嘗試。」

文︰朱慧恩

茶藝師 蘇婉儀

Sophia希望更多人認識茶文化。(陳奕釗攝)

Sophia是香港富麗敦海洋公園酒店的茶藝師，本身從事餐飲業的她，機緣巧合到澳門酒店的中式餐廳工作，發現當地酒店都有駐場茶藝師，向客人推廣茶文化，回看香港，她心有不甘。「雖然都有飲茶文化，但客人的要求卻不高。我本身都很喜歡喝茶，覺得寶貴的茶文化可以宣傳得更好。香港的酒店都有茶藝師，但坊間未必覺得這個崗位如此重要，我希望令更多人認識茶。」她把心一橫，在2016年開始學習茶藝，其後深造國際茶藝師協會的國際侍茶師資格(Tea Master)。

冷泡茶

夏天較多客人喜歡冷泡茶。(陳奕釗攝)

炮製氣泡茶吸引年輕人

眼前的Sophia嫻熟而俐落地向記者示範了整個沖泡普洱的過程。她平時的工作，除了為客人泡茶、教授泡茶及品茶技巧外，亦負責為酒店中菜廳設計茶餐單。翻開餐單，除了傳統茶類如普洱、烏龍及龍井等，也有因時令而設計的自家製冷泡茶，以及酷似雞尾酒的玫瑰桂花氣泡茶。Sophia表示，酒店的冷泡茶每日新鮮製作，每種茶類均配搭兩種茶葉沖泡而成，如綠茶配龍井，令口味更多元化，夏日炎炎也受年輕人喜愛。像氣泡茶，黃色桂花飄浮在粉紅色的玫瑰花茶中，比起傳統的「深色」茶，又明顯「親民」得多。「有些家長擔心小朋友睡不著，而不讓他們喝茶，但換成氣泡茶，又肯讓小朋友喝。」有時駕駛者不能貪杯，以氣泡茶代酒又能盡興一番。

隨着時代改變，茶藝師也要絞盡腦汁，讓茶款式也走在潮流尖端，不過，最傳統的，永遠不缺席。因此，像傳統的六大茶類就依然是主打。為了喚起客人的好奇心，Sophia特意在餐單的名字上下了一番心思，例如加入茶餅編號增加趣味性，希望客人多主動問「為甚麼」，了解更多茶葉背後的故事。深明一本通書不能讀到老，要弘揚傳統文化，也跟得上時代步伐。「時代不同了，如何詮釋茶文化亦有不同方法，對我而言，無論用甚麼方法，只要可讓客人接觸到茶，我都願意嘗試。」Sophia說。

玫瑰桂花氣泡茶

餐廳特製的玫瑰桂花氣泡茶。(酒店提供)

好奇心重選擇當酒店茶藝師

回想起當初學習茶藝的經歷，Sophia形容這趟旅程「有趣」而「寶貴」。Sophia憶述，最初先在本地一間傳統茶舖學習茶藝，完成課程後再銜接內地的茶藝師考試，當時在江西婺源逗留了半個月，完成了一個密集式課程，須學習摘茶、炒茶等工序，再通過嚴格考試，才能正名為茶藝師。她表示，茶藝師一般會較多在茶室工作，而較少選擇餐廳，「因(餐廳客人)流量大，較辛苦。」但她還是選擇在酒店餐廳當茶藝師。「我本身好奇心較強，也較為好動，在酒店工作接觸到不同人的機會也較多。」

平時，Sophia的工作除了泡茶外，也會向客人講解與茶有關的知識，例如介紹六大茶類，亦會教授泡茶及品茶的技巧。她留意到，其實不少客人都喜歡喝茶，只是平時有自己的一套飲茶方式，來到酒店品茶則會「問多少少」，令客人知道原來喝茶也有不同的演繹方式，她因此感到很高興。她又指，不少客人對名為「一盅一位」的泡茶環節頗感興趣。不少人平日飲茶時習慣把茶葉泡在水中，喝茶時就把茶倒出來，但參與「一盅一位」的茶客會被要求每喝一次茶,都把茶全部倒出來，不留盅內。

中國茶

酒店餐廳提供不同類型的茶。(陳奕釗攝)

菜式與茶結合帶出新口味

香港富麗敦海洋公園酒店的中菜廳「玉」，為客人提供多款中國傳統茶類，六大茶類包括紅茶、綠茶、青茶、白茶、黑茶以及黃茶，按照製作方法和茶多酚氧化程度作分類。

Sophia介紹，傳統茶類包括六大茶類是餐廳主打茶類。像普洱類的有2003雲南7542普洱青茶餅、2001雲南勐海7572普洱熟菌茶餅、大紅柑普洱等；紅茶有金駿眉及雲南滇紅；白茶則有雲南月光白等。她表示，不少客人會對茶名有興趣，例如雲南月光白就是客人常常問到的。她解釋，雲南月光白會在月亮出來時「曬月光」，而茶葉亦狀似月光，「如一輪明月掛在夜空中」。

此外，酒店亦會為菜式與茶類作配搭。Sophia舉例，像「鮮蟹肉焗釀蟹蓋」，一般會配高山炭焙烏龍，因台灣的烏龍茶帶有乳香味，茶的甜味結合蟹肉與芝士，是相輔相成；又例如叉燒則會配龍井，會產生提子味。

茶藝師 蘇婉儀

Sophia學習茶藝多年。(陳奕釗攝)

疫後市民愛喝茶

傳統茶類被視為上年紀者的玩意，而珍珠奶茶則是年輕人最愛，但Sophia表示，來喝茶的人遍及不同年齡層，不同茶類也有不同愛好者；又觀察到疫情過後市民的生活模式有轉變，比以往更著重養生，有不少市民愛上喝茶，除了因更著重身體健康外，也希望透過品茗過程可放鬆身心。Sophia續指，飲茶便一次過滿足市民兩個願望，故越來越多人愛上喝純茶葉的茶。

像Sophia般成為茶藝師，需要經過專業的訓練，若純粹只想對品茶了解更多，她建議可以報讀一些茶藝課程，或者走進茶莊，與東主交流一下心得。

Sophia又留意到，現時亦有不少新派的品茶方式，例如把茶與頌砵結合，以達致療愈心靈的目的。雖然愈來愈多人喜愛喝茶，但Sophia坦言，在生活節奏急速的香港，港人飲茶的節奏與內地相比，還是相對較快，因此，她為客人泡茶時，就需要以較快的速度服務客人，但同時又能凸顯茶的本質。除速度外，兩地的飲茶文化亦有相異之處。她表示，由於內地是很多茶類的發源地，而某一個產區只集中生產一兩種茶，故會較專注發展該類茶，喝茶也較著重藝術感。在香港，則可以搜集到不同地方的茶葉，不論中式西式，均能在香港品嘗得到。

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