系統周日起連接警「防騙視伏器」 轉數快過數或彈警示提醒可疑

坊間部分騙案涉及受害人以轉數快轉帳，本港44間銀行和儲值支付營運商周日起，在用戶擬過數至被警方「防騙視伏器」列為高危的轉數快帳戶時，彈出「可疑識別代號警示」，希望提醒用戶三思。警方指，轉數快雖以小額交易為主，但騙徒可向多人詐騙，積少成多騙款可達數十萬至數百萬元，又強調沒有彈警示不代表一定安全，建議過數前要了解對方身份。

現時警方「防騙視伏器」載有可疑收款帳戶、電話號碼等資料，金管局與香港銀行公會和警方等合作，周日開始將轉數快系統與「防騙視伏器」資料庫連接，當用戶在轉數快輸入識別碼、電話號碼或電郵地址等轉數快識別代號過數時，系統如曾標示資料與詐騙有關、屬紅色「高危有伏」帳戶，便會彈出「可疑識別代號警示」，容許用家選擇繼續或取消支付。