系統周日起連接警「防騙視伏器」 轉數快過數或彈警示提醒可疑

坊間部分騙案涉及受害人以轉數快轉帳，本港44間銀行和儲值支付營運商周日起，在用戶擬過數至被警方「防騙視伏器」列為高危的轉數快帳戶時，彈出「可疑識別代號警示」，希望提醒用戶三思。警方指，轉數快雖以小額交易為主，但騙徒可向多人詐騙，積少成多騙款可達數十萬至數百萬元，又強調沒有彈警示不代表一定安全，建議過數前要了解對方身份。
現時警方「防騙視伏器」載有可疑收款帳戶、電話號碼等資料，金管局與香港銀行公會和警方等合作，周日開始將轉數快系統與「防騙視伏器」資料庫連接，當用戶在轉數快輸入識別碼、電話號碼或電郵地址等轉數快識別代號過數時，系統如曾標示資料與詐騙有關、屬紅色「高危有伏」帳戶，便會彈出「可疑識別代號警示」，容許用家選擇繼續或取消支付。
騙徒經轉數快騙款積少成多
警方今年首9個月發現，至少2.2萬個轉數快識別代號被用作詐騙或洗黑錢有關，數字與去年同期相若。網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪預料，市民初期或對警示不以為意、半信半疑，甚至會向騙徒求證，而經驗顯示騙徒會以被錯誤標籤、有人虛報等各種藉口解釋。她並稱，不時有騙徒透過轉數快同時詐騙多人，金額雖小但積少成多，他們共可收到多達數十萬至數百萬元騙款，呼籲收到警示要加倍小心。
「防騙視伏器」除紅色「高危有伏」標示外，還有「疑似或可能有伏」的標示，但系統只會就紅色標示數據發出警示。鄭麗琪解釋，紅色的資料都經過警方核實和調查舉報，並相信與詐騙案有關，其餘則未有立案調查和錄取市民口供，因而不包括在內。她強調，沒有警示不代表交易一定安全，市民過數前可查清對方的社交網站帳戶開設日期、坊間評論等，或直接用「防騙視伏器」識別是否有詐騙風險。
轉數快日前已宣布，周日上午會暫停服務10小時提升系統，多間銀行亦已分別通知客戶。銀行同業結算行政總裁鄧月容稱，兩個系統連接後，可即時同步警方資料庫的更新，而用家接到指示後仍可選擇繼續支付。她續說，相信其他支付工具都有空間進行同類計劃。