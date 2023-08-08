紀律部隊赴加拿大參賽遇示威　陳國基﹕反中亂港分子死心不息

香港警務處、海關、懲教署和消防處早前派出紀律部隊代表團到加拿大參與2023年世界警察及消防運動會，部分成員今日下午返港，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊等到機場迎接代表團。對於有加拿大議員不滿容許香港紀律部隊入境，香港代表團在當地亦遇上示威，有人派發批評警察的傳單。陳國基致辭時批評部分「別有用心」人士或組織，無所不用其極地在加拿大機場、街道及會場外叫囂、拍攝代表團容貌並上傳到網上，事件再引證「反中亂港」勢力死心不息，會透過不同場合詆譭香港紀律部隊，肆意抹黑及攻擊香港，企圖破壞香港的國際形象及繁榮穩定。

陳國基續批評有關行為是企圖將國際頂級盛事政治化及污名化，形容令人憤慨。他指高度肯定紀律部隊當時臨危不亂、沉著應對，認為他們在賽事外亦彰顯紀律部隊「精銳幹練」的專業。