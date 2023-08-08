紀律部隊赴加拿大參賽遇示威　陳國基﹕反中亂港分子死心不息

香港警務處、海關、懲教署和消防處早前派出紀律部隊代表團到加拿大參與2023年世界警察及消防運動會，部分成員今日下午返港，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊等到機場迎接代表團。對於有加拿大議員不滿容許香港紀律部隊入境，香港代表團在當地亦遇上示威，有人派發批評警察的傳單。陳國基致辭時批評部分「別有用心」人士或組織，無所不用其極地在加拿大機場、街道及會場外叫囂、拍攝代表團容貌並上傳到網上，事件再引證「反中亂港」勢力死心不息，會透過不同場合詆譭香港紀律部隊，肆意抹黑及攻擊香港，企圖破壞香港的國際形象及繁榮穩定。
陳國基續批評有關行為是企圖將國際頂級盛事政治化及污名化，形容令人憤慨。他指高度肯定紀律部隊當時臨危不亂、沉著應對，認為他們在賽事外亦彰顯紀律部隊「精銳幹練」的專業。
陳國基﹕要認清外部勢力的「卑劣真面目」
陳國基補充，世界局勢加速演變，日後面臨的風險及挑戰會增多，外部勢力會繼續干預、滲透及污衊抹黑的香港。他稱要認清這些勢力的「卑劣真面目」，警愓及防範挑撥離間，反對造謠抹黑，強調不能低估危害國家安全及影響香港穩定的風險。他又指要保持香港長期繁榮穩定，堅決防範風險是重中之重，稱政府和紀律部隊會緊守崗位，貫徹有法必依、執法必嚴的原則，堅決不移地保護國家和香港的安全，任何人要「搞亂」香港都絕不得逞、必以失敗告終。
港澳辦批評「反中亂港」分子「喪心病狂」
港澳辦亦發聲明批評小撮「反中亂港」分子借機生事，妄圖滋擾代表團參賽，肆意進行政治炒作，對他們的卑劣行徑和醜陋表演給予譴責。發言人形容有關「反中亂港」分子「喪心病狂」地抹黑攻擊香港紀律部隊，證明紀律部隊是他們從事罪惡活動的強大剋星，也暴露他們對紀律部隊維護法治正義的恐慌畏懼。發言人強調，中央政府充分信任和肯定香港紀律部隊，相信在特區政府堅強領導下，深受香港社會擁護敬愛的紀律部隊一定能秉承忠誠的信念，堅定護衛一國兩制。