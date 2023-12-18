約1.5萬人寒流下戰街馬 首辦全馬被轟指示不清 主辦向冤枉路跑手致歉

一年一度的香港街馬在疫情後昨首次復辦，今次亦是第一次加入全程馬拉松比賽，以及首度以中環及灣仔繞道、將軍澳—藍田隧道和將軍澳跨灣連接路為賽道，合共有約1.5萬名跑手參與。不過，復辦賽事遇上寒流襲港，有跑手因大會不設即日行李寄存，只好揹著相信載有禦寒衣物的背囊參賽。大會表示，有約30至50名全馬跑手錯誤跑往「半馬」賽道作賽，特向有關跑手致歉，稱日後指示會做得更清晰。賽事共約250名跑手受傷或不適，其中5人送院。攝影：李睿哲

今年香港街馬首次舉辦長42公里的全馬賽事，在東區走廊近炮台山一段起步，沿中環及灣仔繞道跑至中環後，原路掉頭至東區走廊近阿公岩香港海防博物館，再取道東區海底隧道，經觀塘繞道至九龍灣商業區，再折返沿啟德隧道和東九龍走廊，到土瓜灣前往位於新山道的終點。10公里的賽事亦移師至將軍澳跨灣大橋近日出康城起步，經將軍澳—藍田隧道往觀塘海濱道的終點。

天文台昨早錄得最低市區氣溫攝氏11.4度，無阻約1.5萬名跑手在寒風中起步，不少跑手繼續以短衫短褲應戰，但同時亦出現有跑手揹著背囊跑步的奇景。有跑手指出，今屆賽事不設即日寄存行李，最遲也只能在前一日下午寄存，跑手或未及帶備足夠的禦寒衣物，以致要出此「下策」。

跑「冤枉路」上訴得直 半馬奪冠

昨日賽事亦出現有跑手遭工作人員錯誤指示而跑「冤枉路」。參與半馬的業餘跑手劉俊偉和李盛，同樣以1小時19分20秒衝線，惟劉俊偉批評賽道指示不清晰，沿途不時要向工作人員問路，在東隧路段更遭錯誤指路，導致他跑多600米。他表示，一同衝線的李盛和跑第三名的業餘跑手霍睿恒都支持他、並一起「夾錢」100元上訴，最終上訴得直奪半馬冠軍及獲發還有關款項；昨亦有全馬跑手不慎使用半馬賽道。對於有參賽者批評賽道指示不清晰、有工作人員指錯路，主辦賽事的社企「全城街馬」行政總裁梁百行承認，指示可以做得更清晰和工作人員人手不足，日後會改善情況，又對約30至50名因排錯隊而跑錯路的跑手致歉。梁百行又稱，今次有約250名跑手受傷或不適，其中5人要送院治理，包括一名右手骨折的女子。