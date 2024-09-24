約1600間機構簽署《好僱主約章》 有公司推26周全薪育嬰假留人才

市民努力工作無非為求養家，因此工作與生活平衡是不少打工仔的追求，而為滿足員工的需要不少僱主都會提出彈性工作安排；其中有簽署勞工處《好僱主約章》的跨國資訊科技公司就為所有員工提供26星期的全薪育嬰假期，好讓員工專心照顧嬰兒又不怕失去崗位，亦設「健康星期五」讓員工有額外假期增進自己。另外，處方亦在同日啟動「好僱員嘉許計劃」， 以鼓勵署機構提名表現良好員工，以肯定其貢獻。 勞工處今天(24日)舉辦2024年度《好僱主約章》嘉許禮暨「好僱員嘉許計 劃」啟動禮。今年活動以「為你『家』『友』好僱主」為主題，鼓勵僱主關愛僱員、員工福利上有作為，做好勞資溝通及工作生活的平衡。

26星期全薪育嬰假期 獲獎企業之一Hewlett Packard Enterprise(HPE)至疫情前已向所有員工，不分男女、全職兼職，提供26星期的全薪育嬰假期；其中銷售部員工Christy因有兩個孩子而享受過兩次、共52星期的育嬰假期。她表示，假期有助兼顧家庭及工作亦讓她可見證孩子成長的重要時刻，而生第二胎時亦為好創造出時間教育長子與家庭新成員的相處之道。 HPE香港及澳門總經理郭榮忠指出，公司相關安排已實行逾4年，原意是讓員工不用擔心因生孩子而失去工作崗位，而員工假期後亦可有長達36個月的適應期，重拾工作步伐。另外，他又提到， 公司會於6月至7月舉行「健康星期五」，選定特定的週五，讓員工有額外假期增進自己之餘，亦可去去旅行。他表示，HPE 希望能照顧每位員工人生每個階段並惠及其家人，推出相關措施；而措施易受到同事正面回饋，公司招聘及挽留人才均得到大幫助。

以扭計骰成員工共同語言 另一得獎企業大埔振興肉丸為家族式肉丸製作及批發公司，接下家族事業的陳岳成近年有不少員工「要湊仔返唔到工」，因而讓員工帶同孩子上班，孩子們不只可逗留在會議室，亦可倍同父母上班，了解父母日常的工作。除了可見識父母嚴肅一面，但他們在振興的辦公室亦會有歡樂時候，因為陳岳成把鐘愛的扭計骰融入公司文化，教會所有員工及其子女玩扭計骰，並會以玩扭計骰、唱K等小遊戲開始每次會議。 陳岳成認為，希望大埔振興肉丸可有快樂工作文化，「搞掂心情，先可以處理事情」，故把扭計骰文化成為員工們的共同語言，「連掃地既員工都(有能力)學識扭計骰」，他又指，工場面對製作師傅青黃不接問題，要求師傅學識扭計骰再授予他人，亦有助訓練他們教授技巧，從而更有效地傳承技術。