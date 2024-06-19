約18.2萬人未換新智能身份證 舊證明年5月起分階段失效

舊款智能身份證將於明年5月起分階段失效。入境處表示，目前仍有約18.2萬人未換新身份證，提醒有關市民要盡快換證，又說1970年或之後出生的舊身份證在明年5月12日會失效、1969年或之前則明年10月12日失效。處方強調，未換身份證人士的香港居留權，不會因舊款身份證失效而受影響。

入境處2018年底推出全港市民換領身份證的計劃，原定前年10月結束，惟當時有不少境外港人受疫情影響，未能在指定日期內換證，故延長計劃至去年3月3日。入境處副處長戴志源稱，計劃下的換證率約為85%，較上一次換證計劃低7個百分點，其後因應境外港人陸續返港、4間人事登記辦事處延長服務時間等，換證率截至上月31日已達90%。