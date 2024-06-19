約18.2萬人未換新智能身份證 舊證明年5月起分階段失效

舊款智能身份證將於明年5月起分階段失效。入境處表示，目前仍有約18.2萬人未換新身份證，提醒有關市民要盡快換證，又說1970年或之後出生的舊身份證在明年5月12日會失效、1969年或之前則明年10月12日失效。處方強調，未換身份證人士的香港居留權，不會因舊款身份證失效而受影響。
入境處2018年底推出全港市民換領身份證的計劃，原定前年10月結束，惟當時有不少境外港人受疫情影響，未能在指定日期內換證，故延長計劃至去年3月3日。入境處副處長戴志源稱，計劃下的換證率約為85%，較上一次換證計劃低7個百分點，其後因應境外港人陸續返港、4間人事登記辦事處延長服務時間等，換證率截至上月31日已達90%。
入境處強調居留權不受此影響
目前入境處估計尚有18.2萬人未換領新身份證，戴志源稱是宣布舊證失效安排的適當時間。失效時間表會以出生年份1970年作分界，出生日期在1970年或之後的舊證將於明年5月12日失效，而1969年或之前的則在同年10月12日失效，預料兩階段分別涉及約11萬和7萬人。他表示，舊證將不能用作辦理出入境手續或申領護照等香港旅行證件，但強調持有人的香港居留權不會因而受影響。
《身份證失效令》本周五將刊憲，並於下周三(26日)提交立法會進行「先訂立後審議」的程序。入境處預計4間人事登記處的延長服務時間安排將於今年底結束，觀塘臨時辦事處則將提供服務至明年。戴志源提醒，新舊款智能身份證最明顯的分別在於顏色和晶片的位置。
已移民加拿大30年的林小姐昨到將軍澳入境處總部換身份證，前日返港探親的她表示，一直知道要換領新證，又認為市民若因身處境外而未能於指定日期換領新證，可以在返港30日內補辦換領，相信境外市民有足夠時間換領新證。