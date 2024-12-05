約400人身在南韓 有人如常出發 保險業聯會：戒嚴令不受保

南韓總統尹錫悅周一(3日)晚上突宣布戒嚴，歷時5個半小時方結束。南韓向來是港人熱門的旅遊地點，旅遊業監管局表示，至今有27個旅行團、約400人在當地。有如常出發前往當地的旅客稱少許擔心，會減少前往人多地方；亦有南韓居民稱不擔心。旅遊業議會提醒旅客留意最新情況。香港保險業聯會提醒，因戒嚴令屬政府政令，其風險非商業運作的旅遊保險可承擔，旅客不論出發前或出發後購買，均不受保。
有前往南韓的航班昨如常出發，雖然戒嚴令事出突然，但有港人照計劃出發。有前往首爾的旅客表示，有持續留意戒嚴消息，亦關注航班資訊，得悉戒嚴令取消便如常到機場。他指有少許擔心，在當地會減少晚上外出及到人多聚集的地方。另外，有南韓居民昨返國，坦言擔心國家的狀況，亦有人相信政府有能力處理。
旅監局昨回覆本報查詢時指，目前有27個旅行團、合共405人身處當地。旅議會總幹事楊淑芬指，目前暫未收到相關求助；而據她了解，戒嚴當晚市面如常，行程未受影響，又提醒前往當地的港人留意最新情況，避免到國會附近地方。
入境處表示，暫未接獲有港人求助；保安局更新前往韓國的外遊警示，指目前韓國社會秩序正常，計劃前赴或已在當地的港人應繼續留意局勢，提高警惕，注意安全。
旅行社：如市面情況危險或縮減行程
縱橫遊常務董事袁振寧表示，現時有5個旅行團、逾100人在首爾，當地未見嚴重堵路或道路封閉，行程未受影響。他指，當地紅葉季節的尾聲，每日約一至兩個旅行團出發，有旅客查詢相關情況，但未有人退團。
袁振寧指，會密切留意當地局勢，若保安局對當地發出紅色或黑色外遊警示，會取消餘下行程；但即使當局未發出相關旅遊警示，若當地市面情況危險，也可能會縮減行程，安排旅行團提前返港。
香港保險業聯會表示，旅遊保險提供的取消行程保障，需要符合指定原因，包括：目的地發生自然災害或惡劣天氣、罷工等，而戒嚴並非指定的風險因素，不屬保障範圍。此外，由於戒嚴令屬政府政令，非商業運作的旅遊保險所能承擔的風險，因戒嚴導致的損失，不在保障範圍之內。