約400人身在南韓 有人如常出發 保險業聯會：戒嚴令不受保

南韓總統尹錫悅周一(3日)晚上突宣布戒嚴，歷時5個半小時方結束。南韓向來是港人熱門的旅遊地點，旅遊業監管局表示，至今有27個旅行團、約400人在當地。有如常出發前往當地的旅客稱少許擔心，會減少前往人多地方；亦有南韓居民稱不擔心。旅遊業議會提醒旅客留意最新情況。香港保險業聯會提醒，因戒嚴令屬政府政令，其風險非商業運作的旅遊保險可承擔，旅客不論出發前或出發後購買，均不受保。



有前往南韓的航班昨如常出發，雖然戒嚴令事出突然，但有港人照計劃出發。有前往首爾的旅客表示，有持續留意戒嚴消息，亦關注航班資訊，得悉戒嚴令取消便如常到機場。他指有少許擔心，在當地會減少晚上外出及到人多聚集的地方。另外，有南韓居民昨返國，坦言擔心國家的狀況，亦有人相信政府有能力處理。