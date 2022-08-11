約9000旅客昨提早放「疫監」 外傭醫學監察期 可在僱主家工作

抵港旅客「3+4」檢疫安排明日(12日)正式生效，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨約有9,000人獲安排提早離開酒店。對於有旅客完成3日檢疫仍未可離開，她指相關人數很多，所以要分批走而非住滿3日即可離開，個別指定檢疫酒店會陸續安排旅客檢測和辦理手續，重申原則是先安排較早開始檢疫的人離開。

新安排下，完成3日指定酒店檢疫的旅客，其「疫苗通行證」將轉為「黃碼」，其間不能進入涉及除口罩等的高風險處所。不過，有提早放「疫監」的旅客發現，餐廳掃描其「疫苗通行證」時，未能識別為「黃碼」。副政府資訊科技總監黃志光相信，該旅客的「安心出行」受網絡影響而未能顯示「黃碼」，或他未有安裝最新版本程式。

隔離令指明須用最新版「安心」

至於確診人士，張竹君指前日起新確診者會自動轉為「紅碼」，其隔離令亦列明必須安裝最新版「安心出行」。她續說，他們即使沒有更新程式，在進入主動查核的處所時同樣會「自動唔畀佢入」。黃志光則呼籲，食肆應盡快更新掃描程式及連接網絡，食環署巡查時會提供協助，又透露政府雲端系統截至前日，已處理約670萬次比對，形容運作暢順。

到港工作外傭明起同樣可享「3+4」檢疫安排，即完成3日酒店檢疫後，到僱主家中完成4日醫學監察。因應個別家庭情況，政府容許僱主在毋須申請下，安排外傭到非指定檢疫酒店的酒店或賓館，完成4日醫學監察。

議員批「3+4」助他國賺港人錢

學生持有「黃碼」仍可回校上課，但未有規定須向學校申報，直資學校議會主席陳狄安希望教育局就此發出指引，包括能否參與除口罩活動等。

另外，立法會議員江玉歡批評，新安排是協助及鼓勵港人外遊，多於鼓勵外來旅客來港，等同「開了方便之門協助其他國家搵香港人的錢」。