紅十字推器材到戶服務 合資格用者家獲免運費送器材及免3個月租用費

部分不良於行長者、傷殘人士或對輪椅有需求，雖然香港紅十字會設有廉價「輔助行動器材租借服務」，但部分使用者因不良於行，擔心外出再次受傷，根無法到指定地點領取器材，該會推出「器材到戶服務」供合資格人士申請，成功申請者不單可免運費形式把器材送到家中並獲括免三個月租金。

香港紅十字會輔助行動器材租借服務職員盧凱琦提到，疫情前，租借服務每日平均有30個查詢，大部分屬長者。她憶述，其中一名服務使用者潘伯伯因曾經中風，右邊身體活動能力下降。早前更因跌倒需要接受腦部手術，導致走路時難以平衡。依靠拐杖輔助行動，潘伯伯仍然非常擔心自己會再次跌倒，改用輪椅卻因不敢出門難以租用，「器材到戶服務」便可大大幫輕相關個案，該會除將器材送到申請人的家中，更有專人導如何使用，協助提升申請者的行動能力。

香港紅十字會設「輔助行動器材租借服務」，為有短期需要使用輔助行動器材人士，提供廉價的器材組借服務，包括沐浴椅、步行架、輪椅等，每月租金由50至600元。使用者成功申請要到交收中心領取器材，並繳付100至1,000元（按器材種類）的按金。若器材借出了3個月，申請人可聯絡紅十字會進行器材檢查。

若正在領取綜援、長者生活津貼的60歲以上長者或低收入家庭中的行動不便者更可申請「器材到戶服務」，該會以免運費形式把器材送到用者家中並括免三個月租金。

不過，現時香港紅十字會約有1,000架輪椅，包括待租、已租、待清潔或維修的輪椅。紅十字會坦言，輪椅數量未必完全滿足需求，而輪椅分不同呎吋及功能，尤其是16和18吋及有「細轆」(細車輪)功能的輪椅會較多人租用。

為協助紅十字會應付輪椅的替換及公立醫院非緊急服務恢復帶來的租借服務需求，香港保協慈善基金捐出130萬元供紅十字會於未來五年增添930部輪椅，要預計每年可以有2,600名新個案及7,930人次受惠。