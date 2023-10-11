紅十字會推感謝捐血者短訊 告知血製品已送醫院 冀市民踴躍捐血

紅十字會輸血服務中心推出全新感謝捐血者短訊，當捐血者的紅血球製品經由中心血液貯存及分發科，發送到全港任何一所醫院後，中心便會發放感謝短訊，同時告知捐血者，血液已送到醫院供病人使用。
中心指，短訊會透過中心系統以「BloodTHX」名稱發送，一般情況下，捐血者會在捐血後2-3星期內收到由中心發出的短訊。然而，發出的時間與血製品使用情況、血庫存量及血型有關，例如當血庫存量處於較低水平時，捐出的血液將更快被使用，血液通常會以較快速度分發到醫院，捐血者會較快收到短訊。
短訊接收時間因血型有所不同
因此，若捐血者與朋友同行來捐血，亦會因為他們的血型有所不同，以致血製品分發的時間以及短訊接收時間亦有不同，例如O型血會較AB型血的捐血者更快收到短訊。
若血液未通過檢測要求 或導致收不到短訊
中心表示，基本上絕大部分捐血者皆會收到短訊，惟只有少部分捐血者或因個別原因而未能收到，例如中心會隨機抽選血液以進行例行品質檢查，部分所捐出的血液未符合要求的容量亦有機會被用作檢測或學術研究，但以上個案屬於極少數。若捐血者的血液未能通過中心檢測要求，也有機會導致未能接收到短訊，例如血液驗出乙型肝炎病毒。
目標是每日有650包血
輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，市民一般捐出的全血，會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿，短訊發出時間會以紅血球的應用為指標。他又指，隨著社會逐漸復常，醫院對血液的需求量上升，希望市民可以踴躍捐血救人，目標是每日有650包血。