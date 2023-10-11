紅十字會推感謝捐血者短訊 告知血製品已送醫院 冀市民踴躍捐血

紅十字會輸血服務中心推出全新感謝捐血者短訊，當捐血者的紅血球製品經由中心血液貯存及分發科，發送到全港任何一所醫院後，中心便會發放感謝短訊，同時告知捐血者，血液已送到醫院供病人使用。

中心指，短訊會透過中心系統以「BloodTHX」名稱發送，一般情況下，捐血者會在捐血後2-3星期內收到由中心發出的短訊。然而，發出的時間與血製品使用情況、血庫存量及血型有關，例如當血庫存量處於較低水平時，捐出的血液將更快被使用，血液通常會以較快速度分發到醫院，捐血者會較快收到短訊。

短訊接收時間因血型有所不同

因此，若捐血者與朋友同行來捐血，亦會因為他們的血型有所不同，以致血製品分發的時間以及短訊接收時間亦有不同，例如O型血會較AB型血的捐血者更快收到短訊。