紅十字會總結今年應對本港世紀暴雨以至阿富汗人道危機 冀加強公眾教育未雨綢繆

近年極端天氣變得頻繁，香港紅十字會舉行「本地及海外緊急賑災服務傳媒發布會」，向公眾介紹和總結今年本地和境外的人道救援工作。包括在本港超強颱風及世紀暴雨，以至在利比亞水災、以巴衝突、阿富汗等人道危機等出動。香港紅十字會已於今年實施第三個策略發展計劃，期望透過提升應對危難能力、社區健康知識及凝聚社會，增強社區韌性應對災難。 在近月超強颱風及世紀暴雨襲港期間，本地賑災服務與社署緊密聯繫，動員逾200名職員及義工，在全港多個臨時庇護中心派發應急物資、提供緊急醫療、急救及心理支援服務予受影響市民，並向最弱勢家庭派發緊急現金援助。居於上水的徐女士，家中受水浸嚴重影響，她指水浸令舊地墊發霉，小朋友甚至不能立足。收到現金援助後，至少可先購買新地墊，讓小朋友舒適安坐，解決其燃眉之急。

香港紅十字會派員至阿富汗 國際事件上，香港紅十字會亦不缺席，積極與國際紅十字會協調，支援人道救援工作。早前，香港紅十字會署理高級項目協調主任（緊急醫療）方芷嬣、心理學家暨心理支援服務主管張依勵和精神健康及心理支援項目主任Prednison Morales前往阿富汗，分別提供緊急醫療及公共衞生服務及評估，以及為當地人員提供心理支援培訓。 仍然身處阿富汗的方芷嬣上周到訪當地東部楠格哈爾省，了解流離失所人士的狀況。她指看見很多7至8人家庭居於臨時帳幕中，寒冬下只有兩張棉被，亦欠缺衞生配套，甚至未知將來會被安置到哪裡，只能暫時依靠人道援助維持基本需要。國際紅十字會亦會因應阿富汗各地的人道危機，包括早前發生地震的西部赫拉特省，執行公共衞生及醫療項目，協助社區復原。