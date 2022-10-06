紅十字會血庫存量處於極低水平　呼籲市民盡快捐血

香港紅十字會表示，現時的血庫存量處於極低水平，呼籲市民盡快前往捐血。紅十字會表示，昨日收集到685袋血液，因新冠疫情反覆，令每日血液收集量持續不穩定，血庫需要盡快補充，為全港醫院及有需要市民提供所需血液用量。

約一星期前紅十字會曾作出呼籲，指血庫僅剩餘約3至4日存量，血庫或不足以為全港醫院提供每日血液所需。全港醫院每日都需要血液以治理不同傷患，各大醫院的急症室、緊急手術和器官移植手術，均需要用上大量血液；而患有地中海貧血症和血癌的病人的治療過程中，亦依賴足夠的血液支援。

調查指疫情下捐血次數大減六成

日前亦有一項調查指，以往曾經捐血的受訪市民，在新型肺炎疫情下捐血次數大減六成，今年年初第五波疫情高峰期間，更有接近九成人沒有去捐血。發起調查的學會形容情況令人憂慮，呼籲市民情況許可下應定期捐血。調查顯示，38%曾捐血者因疫情減低捐血意欲，主要擔心外出時增加感染風險、疫情影響捐血意欲，以及因長期沒有捐血而失去習慣。

凡年齡介乎16至65歲（符合特定條件人士可捐血至75歲），體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過中心手機應用程式「HK Blood」及中心網站（www5.ha.org.hk/rcbts）預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。