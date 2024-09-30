紅十字會遺失12份捐款者資料 熱心市民拾獲送交社署(更新)

【9月30日更新】香港紅十字會今日表示，會方日前於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，今日收到社會福利署灣仔辦公室來電，有熱心市民拾獲有關文件袋，並送交社署灣仔辦公室；會方隨即派人員前往認領，經檢查核實，相關文件資料完好無缺。會方向該位熱心市民致以衷心謝意，亦感謝各媒體協助傳遞呼籲訊息，將持續優化籌募工作的流程指引，以及改善處理捐款表格的方式，以防止同類事件發生。
香港紅十字會此前表示，籌募團隊上周四(9月26日)於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內含12份已填上個人資料的捐款表格，向相關捐款者衷心致歉。
強調屬個別事件
會方高度重視事件，並於發現事件後即日呈報個人資料私隱專員公署及向警方報案，強調重視捐款者及所有持分者的個人私隱，多年來一直以高規格的程序由團隊內部處理，今次屬個別事件。
會方將盡快更新籌募大使的工作流程指引，以及改善處理捐款表格的方式，以防止同類事件發生。同時呼籲早前於以下時間及地點曾簽署捐款表格的捐款者，或任何拾獲相關資料的人士致電36281177或電郵[email protected]盡快與會方聯絡：
- - 9月25日 上午9時30分至下午4時正 大埔何妙齡那打素醫院（全安路）71X站頭位
- - 9月26日 上午9時30分至下午4時正 灣仔愛群道8號行人道