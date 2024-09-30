紅十字會遺失12份捐款者資料 熱心市民拾獲送交社署(更新)

香港紅十字會表示，籌募團隊周四(9月26日)於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內含12份已填上個人資料的捐款表格，對此向相關捐款者衷心致歉 (資料圖片/吳康琦攝)

【9月30日更新】香港紅十字會今日表示，會方日前於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，今日收到社會福利署灣仔辦公室來電，有熱心市民拾獲有關文件袋，並送交社署灣仔辦公室；會方隨即派人員前往認領，經檢查核實，相關文件資料完好無缺。會方向該位熱心市民致以衷心謝意，亦感謝各媒體協助傳遞呼籲訊息，將持續優化籌募工作的流程指引，以及改善處理捐款表格的方式，以防止同類事件發生。

香港紅十字會此前表示，籌募團隊上周四(9月26日)於灣仔鄧肇堅醫院外遺失一袋捐款者資料，內含12份已填上個人資料的捐款表格，向相關捐款者衷心致歉。