紅十字會醫院學校到院教病童 家長︰慶幸住院女兒續享學習樂趣

為人父母最大心願，莫過於能看着子女健康成長，若子女患上頑疾除擔心健康問題，也憂慮學業會落後。7歲的黃詩淇去年2月確診患上急性淋巴白血病，黃媽媽本以為女兒須停學一年，幸在兒童醫院治療期間接觸到香港紅十字會醫院學校的教學服務，讓女兒住院其間繼續享受學習樂趣，並獲醫院學校老師會教授藝術創作。黃詩淇現時病情已穩定，重返原來學校升讀小二。

香港紅十字會醫院學校有111名教職員，為留院病童提供教學服務，以助他們在康復後能跟上主流學校學習進度。黃詩淇的父親提及，女兒院期間曾擔心無法跟上進度，「因為小朋友好鍾意學習，好慶幸女兒可以繼續上課。」黃母指，醫院學校的教學服務，與傳統學校相比，課程會根據病童的身體狀況作出彈性安排，「因當時需要打化療針，每堂可能大概15至20分鐘。」由於女兒留醫期間可定期學習，令她出院後，很快已可重返原來學校，現時已升讀小二。