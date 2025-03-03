紅十字辦定向挑戰 市民學備災應變 孫玉菡︰再安全城市應有危機感

香港紅十字會前日和昨日於九龍東舉行「第三屆紅十字會定向挑戰」，超過3,500名來自不同界別的市民參與；香港紅十字會指，希望參加者可以透過活動學習避災及急救知識。勞福局長孫玉菡昨日出席活動時稱，香港是世界最安全的城市之一，但再安全亦要有危機感，任何人應了解當危機出現時可如何處理，城市才會更安全。

定向挑戰於當區各地設置超過80個線上及線下任務，4人一隊參賽隊伍在活動舉行兩日，可自由選擇開始時間，但須於180分鐘內完成任務，包括自行策劃路線、自選起點及終點，藉着任務可學習災難應變及備災等知識。定向挑戰有難度，但非年輕人「專利」，當中參加者亦有年近八旬長者，當中79歲馮先生及77歲伍女士組隊參加，他們提到在活動前已選擇一些較多平路地點，又指很高興可以從中學習到不少知識，並於昨日特設的「實體任務點」體驗包紮、推輪椅，最重要的是學到備災、防災及急救的知識。來自另一隊、78歲的朱女士則表示，是次是她第二次參與相關活動，今年路線也比較難找，加上在黃大仙到聖母醫院的路段有很多斜坡，相對走得累一點，但能成功完成任務感高興。