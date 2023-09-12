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2023-09-12 23:15:29

紅山半島山泥傾瀉｜地政總署證70、72及74號屋均佔用官地

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地政總署證實三間獨立屋均佔用官地。(資料圖片)

地政總署證實三間獨立屋均佔用官地。(資料圖片)

本港百年一遇的黑雨，令港島大潭紅山半島豪宅部分獨立屋山泥傾瀉，有獨立屋的地基疑似外露，狀甚危險。屋宇署早前證實70號屋及72號屋有僭建，74號業主今日亦同意署方人員進屋內視察。地政總署承建商今日(12日)已開展緊急斜坡維修工程，承建商指，如天氣情況許可，預計可於數日內完成較危急部分的工程，並於9月下旬完成所有工程。 署方又指，初步確認70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地的情況。

初步確認涉事3間獨立屋均非法佔用官地

地政總署回覆《am730》查詢時指，會首先處理維修斜坡的工作，以保障公眾安全，署方亦會嚴正跟進土地執管工作。署方經檢視航拍照片和批地圖則後，初步確認上址70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地的情況。
 
署方指，一般而言，若發現不合法佔用政府土地情況，地政總署會根據《土地(雜項條文)條例》（第28章）展開土地管制行動，張貼法定通知飭令佔用人在限期前停止佔用政府土地，否則署方會採取執管行動，包括依法檢控相關人士。
 

屋宇署：戶主拒署方進入屋內部分地方視察 明申手令

屋宇署回覆查詢時則指，今日 (12日) 派員到紅山半島第74號屋視察，惟視察過程中，戶主拒絕讓署方人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，因而未能確認有關地方是否存有僭建物或違規工程。就今日未能進入部分處所以致視察工作受阻的情況，署方將根據《建築物條例》第22條的規定，明日向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定第74號屋有否任何違規建築物可能構成危險。

署方又指，現正全力處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全；並正積極調查第70號、第72號及第74號屋的僭建物／懷疑僭建物事宜，並會嚴肅跟進相關執管工作，包括考慮根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

至於紅山半島其他屋宇，署方會根據現行僭建物執法政策，以風險為本原則，按序處理。 

 

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