紅山半島山泥傾瀉｜屋宇署取得法庭手令明入74號屋視察　測量師：獨立屋向下僭建屬常見 (更新)

紅山半島山泥傾瀉｜何鉅業指，若證實僭建直接導致山坡塌陷，政府可向業主追討所有工程費用。(資料圖片)

【12:00更新】大潭紅山半島70、72及74號3間獨立屋早前因暴雨導致山泥傾瀉，被揭發涉嫌僭建或佔用官地。測量師學會前會長何鉅業今(13日)在電台指，獨立屋佔用官地的情況屬常見，假如證實有霸佔官地，業主會被追討復修費用，又指若證實僭建與斜坡損毀有直接關係，政府可向業主追討維修斜坡的費用。

紅山半島山泥傾瀉｜ 獨立屋位處偏遠 不易視察執法難

何鉅業指，獨立屋位處偏遠，周邊普遍有綠化帶或受保護地方等官地，若是依山而建，業主們更容易利用地勢，向下挖掘擴建，形容情況常見。他指過往不少獨立屋僭建後額外擴建50%空間，假如獨立屋有向下挖掘有機會影響地基，甚至影響毗鄰的斜坡及樓宇，惟獨立屋的僭建物不易被察覺，當局要進入視察並不容易，執法有困難，建議政府要按風險進行巡查。

他表示，相信政府會要求事件中的業主移除在政府斜坡上的僭建物，並修復斜坡安全，以及回填挖空的地庫，確保業主日後不會再使用僭建物，假如證實有霸佔官地，業主會被追討復修費用，又指若證實僭建與斜坡損毀有直接關係，政府可向業主追討維修斜坡的工程費用。

特首李家超昨日表示，政府必定就事件執法，強調政府若因僭建或霸佔官地而要展開工程，會追究費用責任。