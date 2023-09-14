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2023-09-14 23:14:29

紅山半島山泥傾瀉｜屋宇署證74號屋有三層高僭建物 最大面積涉800呎

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屋宇署證實74號屋有一幢3層高僭建物。(資料圖片)

屋宇署證實74號屋有一幢3層高僭建物。(資料圖片)

世紀暴雨揭發紅山半島僭建問題，其中74號屋主拒絕屋宇署入屋視察。屋宇署今日(14日)持法庭手令入屋，聯同土木工程拓展署轄下土力工程處人員入屋視察，發現第74號屋臨海方向有一幢3層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除以伸延該僭建地庫(部分)至政府斜坡上。局方指，屋宇整體樓宇結構並明顯危險，但僭建物有安全風險，戶主已按署方指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。
 

拆除靠近政府斜坡的部分擋土牆 伸延僭建地庫

屋宇署表示，紅山半島74號屋臨臨海方向有一幢三層高僭建物，最低一層為面積約8米乘9米的僭建地庫(即面積約800呎)，而靠近政府斜坡的部分擋土牆亦被拆除，以伸延該僭建地庫 (部分)至政府斜坡上。該僭建的建築物中間一層僭建物，於原來花園平台層，面積約8米乘7米(即約600呎)；最上層為面積約4米乘2.6米(即約100呎)的僭建物，可從有關屋宇的最低層室內直接進入。

署方指，經考慮土力工程處的意見，屋宇署認為雖然有關屋宇的整體樓宇結構，並無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按屋宇署人員指示暫時圍封該些僭建物，以策安全。當局強調，正全力先處理山泥傾瀉引致的樓宇安全問題，以保障住戶及公眾安全，其後將會嚴肅跟進相關執管工作，包括根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動 。

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