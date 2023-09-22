紅山半島山泥傾瀉｜政府：已向4屋發清拆令　多70間臨海獨立屋疑有僭建物　約40間疑非法佔官地 (更新)

【16:34更新】 紅山半島早前因暴雨導致的山泥傾瀉，揭發有獨立屋僭建及涉霸佔官地，惹來社會關注。政府今日(22日)表示，屋宇署及地政總署今日分別向涉嫌僭建和非法佔用官地的4間獨立屋，即第70號、72號、74號及76號屋的有關業主發出清拆令及飭令停止佔用土地通知，又指在巡查紅山半島其餘屋宇後，在85間臨海獨立屋中，約70間初步懷疑有僭建物，而約40間初步懷疑有非法佔用政府土地的情況。

70號等4間獨立屋 飭令30天內提交拆卸方案

政府發言人指，屋宇署今日根據《建築物條例》向4間獨立屋，即第70號、72號、74號及76屋的有關業主發出清拆令，業主須委任註冊建築人員提交修繕建議書及建築圖則，取得屋宇署批准後復修受影響部分，工程須於90天內展開，150天內完成，今日亦會把命令送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即俗稱「釘契」。

對於70、72及74號屋非法佔用政府土地，地政總署亦向業主發出通知，飭令30天內提交拆卸方案供政府審批，確保工程不影響斜坡安全和穩定性，並在150天內完成拆卸工程。發言人補充，政府仍在搜集和整理證據，不排除在諮詢法律意見後，對涉事人包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動。

政府：或 向法庭申令入屋視察

另外，發言人表示，就目前聚焦優先處理85間臨海獨立屋中，除了早前4間有嚴重僭建外，另外發現約70間初步懷疑有僭建物，約40間亦初步懷疑有非法佔用政府土地情況。兩部門人員今日到屋苑展開大規模聯合行動，分批巡查，如有需要，會按法例向法庭申請手令及行使權力，以便兩部門入屋視察及搜證。為免影響下一步檢控工作，現階段不會披露個別個案的詳情及調查細節。