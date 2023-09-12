紅山半島山泥傾瀉｜李家超：政府一定會執法　如有政府工程費用會追究責任(持續更新)

行政長官李家超出席行政會議前見記者，對於上周暴雨揭發紅山半島有樓宇進行僭建，李家超強調政府一定會執法，如違反法例會檢控，可能要求進行清拆工程，以因霸佔官地或政府因而需進行特別工程，亦會追究費用責任。他指對於樓宇僭建問題，會以風險管理設優先次序，巡查以風險為本，因本港私人樓宇有逾4萬棟，涉及大量單位，要務實針對高風險的樓宇。而紅山半島顯示部分屋苑曝露了風險，部門會針對有關屋苑巡查，對懷疑僭建屋苑採取行動。另一方面，李家超指當中涉及公共安全，會評估紅山半島斜坡是否安全，並進行穩固工程，否則可能繼續有山泥傾瀉風險，為其他樓宇帶來安全問題。

他表示上星期暴雨過後，政府一直努力進行善後工作，至今仍積極進行中。而昨日是暴雨後第一個上班上學日，他指市民日常生活總體回復正常，雖然個別道路因為緊急復修工程實施單線行車，但整體路面情況符合預期，公共交通運輸服務亦大致恢復。

現今科技對雨量預測有限制致發放訊息亦有限制

李家超指在預警、應對及善後方面均會總結經驗，初步總結整體應對及善後工作方面，各政府部門全力以赴、緊守崗位、爭分奪秒地工作。預警方面，現今科技對雨量預測有限制，以致發放訊息的時間及資訊內容亦有限制，政府會認真檢視，並提高安全系數，令市民掌握更多細節資訊。對於未來幾天仍有可能出現局部地區大雨，呼籲市民應留意天文台訊息。