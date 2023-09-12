紅山半島山泥傾瀉｜李家超：政府一定會執法　如有政府工程費用會追究責任(持續更新)

行政長官李家超出席行政會議前見記者，對於上周暴雨揭發紅山半島有樓宇進行僭建，李家超強調政府一定會執法，如違反法例會檢控，可能要求進行清拆工程，以因霸佔官地或政府因而需進行特別工程，亦會追究費用責任。他指對於樓宇僭建問題，會以風險管理設優先次序，巡查以風險為本，因本港私人樓宇有逾4萬棟，涉及大量單位，要務實針對高風險的樓宇。而紅山半島顯示部分屋苑曝露了風險，部門會針對有關屋苑巡查，對懷疑僭建屋苑採取行動。另一方面，李家超指當中涉及公共安全，會評估紅山半島斜坡是否安全，並進行穩固工程，否則可能繼續有山泥傾瀉風險，為其他樓宇帶來安全問題。
他表示上星期暴雨過後，政府一直努力進行善後工作，至今仍積極進行中。而昨日是暴雨後第一個上班上學日，他指市民日常生活總體回復正常，雖然個別道路因為緊急復修工程實施單線行車，但整體路面情況符合預期，公共交通運輸服務亦大致恢復。
現今科技對雨量預測有限制致發放訊息亦有限制
李家超指在預警、應對及善後方面均會總結經驗，初步總結整體應對及善後工作方面，各政府部門全力以赴、緊守崗位、爭分奪秒地工作。預警方面，現今科技對雨量預測有限制，以致發放訊息的時間及資訊內容亦有限制，政府會認真檢視，並提高安全系數，令市民掌握更多細節資訊。對於未來幾天仍有可能出現局部地區大雨，呼籲市民應留意天文台訊息。
只屬局部地區大雨不符天文台發黑雨警告標準
而昨天將軍澳、觀塘等個別地區水浸，李家超指主要原因是因短時間內集中下雨，有地區雨量高達每小時100毫米，但只屬局部地區，不符合天文台發出黑色暴雨警告的標準，但當時比每小時70毫米的雨量標準高出很多，而天文台已發出局部地區大雨警告。
李家超指渠務署已迅速應對，而市面上有些風險點，政府部門會主動巡查高風險地區。他呼籲市民應遠離山坡，避免在樹下停留太久。而未來數天預測仍然有雨，部門會巡查河道同渠溝，清走遺留的雜物，減低各區出現水浸的機會。若果再次出現水浸情況，會發出警告及出動應急隊伍。他指渠務署一直提升防水排洪能力，將黑點由逾百個減至4個，善後工作是馬不停蹄，保持高度狀態。他感謝公務員團隊、地區關愛隊、各機構、承辦商不分日夜工作，修復路面及社區設施，及協助撤離居民。
受影響經濟困難市民可申請緊急援助基金
民政事務總署今日起一連兩日會在各區的民政諮詢中心以及新界鄉事委員會設立專門服務櫃檯，為受颱風蘇拉及世紀暴雨影響，而有經濟困難的市民填寫申請表，申請政府部門及各大善團提供的緊急援助基金。而因暴雨損失的農戶、養魚戶和漁民由今日起至本月20日可向漁護署申請緊急救援基金。