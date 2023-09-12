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2023-09-12 04:30:32
日報

紅山半島山泥傾瀉 2獨立屋證涉僭建 1曾拒入內視察 清水灣「東桂」山坡塌陷

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清水灣「東桂」山坡塌陷

甘樹路獨立屋「東桂」的地基暴露在懸崖邊。(蘇文傑攝)

大潭豪宅紅山半島3幢臨海獨立屋的斜坡，日前在世紀暴雨後發生山泥傾瀉，除建築物受損外，更被揭發涉僭建。屋宇署昨凌晨指，聯同土力工程處人員視察後，發現第70及72號屋均有僭建物，惟第74號屋佔用人拒絕人員入內視察。署方原本稱會申請法庭手令要求進入視察，以確定有否任何違規建築物構成危險，至昨晚署方稱已獲業主同意今早入內視察。

屋宇署表示，第70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，該層後方亦僭建了5米乘6米地庫，但整體樓宇結構沒有明顯危險，經土力工程處評估後，近政府斜坡的擋土牆亦沒有明顯危險，故不用即時圍封。至於第72號屋，在最低一層平台、近政府斜坡位置，亦僭建了一層約17米乘9米地庫，並非法拆除部分靠近政府斜坡的擋土牆。視察人員同時發現該屋在斜坡上有一個非法新建水池，惟未能確定該水池結構是否連接被非法破壞的擋土牆，人員須以進一步視察及評估該構築物對第72號屋的影響。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩指，未知山泥傾瀉與僭建工程有無關連，但他根據傳媒的航拍照見到，涉事斜坡頂有四處滲漏跡象，其中有一處見到水管不停排水；如果滲漏長期發生，會提升斜坡下層的含水量，容易引發山泥傾瀉。

清水灣甘樹路獨立屋地基外露

另外，清水灣甘樹路「東桂」獨立屋對開斜坡亦發生山泥傾瀉，面積約50米乘100米的山坡下陷。有獨立屋的地基暴露在懸崖邊，地底有水管露出，獨立屋花園亦有大部分沙泥流失。警方昨於涉事獨立屋的大門及通往花園的樓梯入口拉起封鎖線，以防有人誤入發生意外；屋宇署人員亦入屋調查，了解山泥傾瀉情況。

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