紅山半島最少3獨立屋涉僭建霸官地 李家超稱違法必檢控 追討工程費

山泥傾瀉揭豪宅屋苑紅山半島有獨立屋僭建及涉霸佔官地，續惹社會關注。第74號獨立屋昨准許屋宇署派員入內視察，惟署方指人員遭戶主拒絕進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，署方今日會申請法庭手令要求進入。事件同時揭發紅山半島有逾35間臨海獨立屋涉僭建及逾20間懷疑佔用官地，特首李家超表示，政府必定就事件執法，又指政府若因僭建或霸佔官地而要展開工程，當局會追究費用責任。

據報，紅山半島位於松柏徑臨海方向的一帶，多間獨立屋有構築物向擋土牆的界線外擴展，超出紅山半島所屬地段，懷疑佔用官地，估計該屋苑涉佔用官地的獨立屋數目約20間，包括南面臨海方向約10間獨立屋懷疑佔用及填平屬政府用地的斜坡，部分斜坡被鋪上植被，並設樓梯通往延伸的地段；另有獨立屋於斜坡增設歐式圍欄，把佔用範圍作後花園或設泳池。地政總署回覆查詢時指，在檢視航拍照片和批地圖則後，初步確認獨立屋第70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地的情況，重申會嚴正跟進土地執管工作。屋宇署就指，會根據現行僭建物執法政策，以風險為本原則按序處理紅山半島其他屋宇。

