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2023-09-13 04:30:29
日報

紅山半島最少3獨立屋涉僭建霸官地 李家超稱違法必檢控 追討工程費

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紅山半島 僭建霸佔官地

紅山半島再有獨立屋被指涉嫌僭建或霸佔官地。(蘇文傑攝)

山泥傾瀉揭豪宅屋苑紅山半島有獨立屋僭建及涉霸佔官地，續惹社會關注。第74號獨立屋昨准許屋宇署派員入內視察，惟署方指人員遭戶主拒絕進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，署方今日會申請法庭手令要求進入。事件同時揭發紅山半島有逾35間臨海獨立屋涉僭建及逾20間懷疑佔用官地，特首李家超表示，政府必定就事件執法，又指政府若因僭建或霸佔官地而要展開工程，當局會追究費用責任。

據報，紅山半島位於松柏徑臨海方向的一帶，多間獨立屋有構築物向擋土牆的界線外擴展，超出紅山半島所屬地段，懷疑佔用官地，估計該屋苑涉佔用官地的獨立屋數目約20間，包括南面臨海方向約10間獨立屋懷疑佔用及填平屬政府用地的斜坡，部分斜坡被鋪上植被，並設樓梯通往延伸的地段；另有獨立屋於斜坡增設歐式圍欄，把佔用範圍作後花園或設泳池。地政總署回覆查詢時指，在檢視航拍照片和批地圖則後，初步確認獨立屋第70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地的情況，重申會嚴正跟進土地執管工作。屋宇署就指，會根據現行僭建物執法政策，以風險為本原則按序處理紅山半島其他屋宇。
 

紅山半島 僭建霸佔官地

地政總署已展開緊急斜坡維修工程。(蘇文傑攝)

預計9月底完成斜坡維修工程

另外，屋宇署人員昨早10時許抵達紅山半島，並進入74號屋視察，但署方晚上指，視察過程中被戶主拒絕進入一些懷疑有僭建物的地方，故未能確認該處是否有僭建或違規工程，屋宇署今日會申請法庭手令進入。至於當局初步確認有僭建的70及72號屋，亦再有政府人員勘察花園露台及頂樓，塌山泥的位置亦已搭棚。地政總署指，承建商昨已展開緊急斜坡維修工程，若天氣許可預計數日內可完成較危急部分工程，並在本月下旬完成所有工程。

香港工程師學會岩土分部前任主席李子良表示，山坡短期補救措施是以「噴漿工程」，硬化山坡表面，防止再有水滲入；惟有關工程須先搭建臨時通道和工作平台，而因該段山坡目前仍然有滲水，工程有難度。他又指，僭建問題有機會危及大眾，呼籲政府加強執法，提高罰則。工程師學會結構分部主席鄧作基補充，僭建物修復工程須待山坡鞏固後才可以進行，難以估計修復工程所需時間，而費用方面亦將以百萬元「起跳」。李家超表示，政府會由兩方面處理事件，其一便是必須先做斜坡穩固確保安全，否則會再有山泥傾瀉風險，危及其他屋宇，故會立即做山坡勘察；另一方面是針對違例個案，李家超強調，「若要檢控我哋(政府)會檢控，需要清拆嘅我哋會要求佢(佔用人)清拆」，如政府因特別工程而導致任何支出，亦會向佔用人追討費用。

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