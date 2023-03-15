紅磡中產長者屋年中入伙 終生租金120萬起 最少擁368萬資產

人口老化問題嚴重，居家安老又住得安心尤重要。房協推出「長者安居樂」住屋計劃第三個項目「豐頤居」，入住長者繳付一筆過租住權費、最低120萬元，以及每月約2,000至3,000元綜合服務月費後，可住至終老。單位內設智能樂齡緊急支援系統，大廈亦設有由社工護理人員等人士組成的專業團隊會提供24小時緊急支援，適時提供協助。項目將於3月25日開放示範單位予公眾參觀，首批最快今年7、8月入伙。

位於紅磡利工街的豐頤居樓高29層，提供312伙，168個屬於一房單位、面積介乎375至403方呎，另144伙為開放式單位，面積為235至256方呎，一筆過租賃權費由120萬至265萬元不等，視乎申請人年齡及單位類型，單位最多二人入住，二人家庭/組合的租住權費，以較年輕入住者計。若親友擬「過夜」須向房協申請，聘請傭工則須證明必要性。以房型劃分，住戶每月需付2,000至3,000多元管理費和基本服務費。項目單位採用長者友善及安全設計，如無火煮食、洗手間鋪設防滑地磚及扶手、主題顏色樓層以方便長者辨認等。

