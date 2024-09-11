紅磡北帝廟花貓「樂樂」失蹤　YouTuber Kenny被捕　警將貓交還廟祝（更新）

（fb「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

「樂樂」早年由廟祝收養，放養於紅磡馬頭圍道北帝廟，深受街坊喜愛。至上周四（5日）晚超強颱風「摩羯」襲港時失去蹤影。多名網民發出尋貓訊息，北帝廟門外亦張貼啟示。其間，有網民發現YouTuber Kenny在其社交平台群組表示「8號風球我救隻貓」，又上載與一隻貓的合照，有人認出貓隻特徵，向他查詢相中的貓疑是否「樂樂」，但他否認帶走了「樂樂」並指沒有見過牠。另有，從網上圖片可見，在一個Instagram群組中，Kenny提到在8號風球其間救了貓，指自己沒有做錯，反指「佢哋真心為貓好又點會比佢留喺室外」。

至周一（9日）晚上一名77歲姓關老翁到紅磡警署報案，指馬頭圍道146號一寺廟的一隻約9歲的放養貓失蹤，並發現社交平台上有人抱着相似貓隻，懷疑是該失貓。警方接報後，交由九龍城警區動物罪案警察專隊跟進，經調查後，今日（11日）早上以涉嫌「盜竊」，於紅磡區拘捕一名男子，據知被捕人為YouTuber Kenny，並尋回「樂樂」，牠沒有受傷。

至早上11時，警方召開記者會交代指，「樂樂」並無植入晶片，經愛護動物協會人員檢查後，牠情況安全及健康，無表面傷痕，將「樂樂」交還予廟祝。

廟祝關伯與「樂樂」重逢感高興

廟祝關伯對尋回「樂樂」感到開心，多謝警方、一眾網民及街坊幫忙尋貓。他指「樂樂」自幼在寺廟生活至今已9年多，性格乖巧痴人，廟內有一間房間供樂樂休息，指樂樂不開心時會放牠出來：「有時困住佢會唔開心。」因此讓「樂樂」自由活動，亦從未試過走失，經此一役日後會盡量小心。

最高可被判囚10年

根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。另外，根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人胡亂或不合理地作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁3年。