紅磡北帝廟花貓「樂樂」疑受傷　指甲被拔多處有傷口

稱「樂樂」目前怕人 傷口待醫生 診斷

帖文中附有「樂樂」多張懷疑受傷的照片，內容指「樂樂」回家後情緒仍未平伏，見到主人時亦顯得害怕，縮在角落。帖文提到「憤怒的是，發現樂樂左手及右手的2隻指甲懷疑被拔掉，而頭部、身及腳部亦發現不同程度及大小面積不一的傷口」。帖文稱由於「樂樂」目前對人感到恐懼，主人無法逐一拍攝所有傷口，因為只能附上幾張受傷的照片。待主人帶牠去看醫生後，由專業醫生幫忙診斷及檢查那些傷口，並進一步確認指甲是否被人為拔掉或是其他原因造成的。