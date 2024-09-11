紅磡北帝廟花貓「樂樂」疑受傷　指甲被拔多處有傷口

紅磡北帝廟一名啡白色的花貓「樂樂」於上周打風晚上失蹤，其後網民懷疑被YouTuber Kenny捉走了牠。警方經調查後以涉嫌「盜竊」拘捕該名YouTuber，並成功尋回「樂樂」，據悉「樂樂」並無受傷。然而，有網民在社交平台發帖，並將帖文轉載到多個群組，表示「樂樂」身上有大小不一的傷口。
稱「樂樂」目前怕人 傷口待醫生診斷
帖文中附有「樂樂」多張懷疑受傷的照片，內容指「樂樂」回家後情緒仍未平伏，見到主人時亦顯得害怕，縮在角落。帖文提到「憤怒的是，發現樂樂左手及右手的2隻指甲懷疑被拔掉，而頭部、身及腳部亦發現不同程度及大小面積不一的傷口」。帖文稱由於「樂樂」目前對人感到恐懼，主人無法逐一拍攝所有傷口，因為只能附上幾張受傷的照片。待主人帶牠去看醫生後，由專業醫生幫忙診斷及檢查那些傷口，並進一步確認指甲是否被人為拔掉或是其他原因造成的。
帖文指出，「樂樂」被帶走的7天內，身心已經受到如此重大的傷害，認為難以想像，若一位涉嫌多次虐待動物的人最終不被起訴，這樣的人將能夠繼續出來傷害其他動物。帖文又說，該名涉案人士家中還有另一隻貓，未知能夠藉今次「樂樂」事件拯救出來，但不知道那隻貓是甚麼樣子和是否有主人等。