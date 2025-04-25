紅磡站一帶擬打造海濱新地標，建議設空中滑索

紅磡站周邊和海濱位置優越，為「搞活海濱」及豐富遊人體驗。發展局建議重新規劃一帶的土地，包括建議在海濱發展一座商住兩用大樓作為新地標，在頂層設置空中步道、滑梯或滑索等。當局指會負責提供用地交予私人市場發展，初步估算項目建築費用約百多億元，當中不涉及公帑。目標在10年內完成第一期發展，主要包括海濱範圍發展。 發展局今日公布紅磡站周邊和海濱一帶用地的初步發展建議，研究用地約24公頃，當中包括約14公頃土地和約10公頃的水體。建立新地標方面，建議在海濱發展一座地標性商住兩用大樓，在戶外提供一系列獨特並且刺激的休閒娛樂設施，例如空中步道、滑梯、滑索 、觀景台等，並配以高空室內餐飲體驗，讓遊人以嶄新角度和高度，且充滿樂趣的方式欣賞維港；當局認為現時紅磡區內缺乏具規模的購物商場及零售設施，建議提供約64,600平方米的零售空間，以吸引遊人在紅磡消費；為充分利用紅磡此臨海黃金地段，建議在部分臨海地帶作住宅發展 ，預計可提供約1,300個私人住宅單位，佔用約80,600平方米總樓面面積；為推動遊艇旅遊，發展局建議邀請私人機構在前碼頭用地以西的水體建設和營運遊艇停泊設施，初步估算該水體可容納最多約200艘遊艇。相關會所設施可建於新地標混合用途大樓高層，樓面面積約6,000平方米。

短期措施 在開展長遠發展的工程前，當局計劃善用現時閒置的前碼頭用地作短期用途，將該處發展成休憩用地，舉辦不同活動，讓市民「打卡」並欣賞270度維港景色及香港島的天際線，目標在明年首季開放給公眾。 優化大眾出行體驗 第二期發展是為優化市民在紅磡一帶的出行體驗，當局建議將紅磡站與周邊發展成為商業及交通樞紐 ，整合現時散落的多項運輸設施。當中建議在2037年前，在一小段的梳士巴利道以及前紅隧收費廣場的南行巴士站上構建一個約7,300平方米的平台，平台地面層用作重新配置現時紅隧過海巴士轉乘站，並興建上蓋大樓，會以新建的有蓋通道連接紅磡站與此大樓 。而目前位於紅磡站以北的露天公共運輸交匯處會遷至大樓內紅隧過海巴士轉乘站的上一層。在改變布局後，市民可透過有蓋及人車分路的環境由紅磡站直達公共運輸交匯處及紅隧過海巴士轉乘站，在任何天氣情況下都能輕鬆轉乘交通工具，亦會研究將來在公共運輸交匯處設置冷氣機，及在將來紅隧過海巴士轉乘範圍設置有冷氣的候車室。露天公共運輸交匯處遷至擬議大樓後，可騰出部分空間在紅磡站北面及東面加入綠化公眾休憩空間，發展成車站廣場，作為旅客的集合點，甚至拍照留念 。

這次的規劃及土地用途建議不涉及改動紅館的主體建築，當局指「做騷一定冇影響」，亦會留意工地的緩解措施。當局強調紅館會受惠於今次的項目，相信優化出行體驗後，會帶來更多人流。今次的項目預計涉及百多億元，被問到能否吸引私人市場投標。發展局坦言「有啲項目冇咩肉食，但有啲有肉食嘅可以填補支出」，故此當局有計算建議興建的住宅、酒店、零售等面積。當局指機會已經來到，過去幾年「調返轉，好多人主動問幾時考慮發展紅磡一帶用地」。由於用地座落於密集的關鍵鐵路和地底設施，當局指其中一個可能性是由熟悉該用地的港鐵公司牽頭發展，被問到港鐵能否負擔造價及此大型工程時，當局則指由於現時未有定案，此是言之尚早。