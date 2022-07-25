紅磡站男子廁內失救亡 家屬批失責 港鐵致歉：全綫殘廁將裝感應器

66歲的許伯，上周三(20日)下午與太太乘屯馬綫由馬鞍山站往朗屏站，近下午5時，許伯在紅磡站下車去洗手間，隨後失去聯絡。家人下午5時48分曾報警，但當時警方稱資料不足，許亦非高危失蹤人士。家人遂於6點致電港鐵站求助，並詳細描述許伯外表特徵，又告知職員他是去了廁所，惟職員兩度回覆稱，已搜遍站內的洗手間並無發現。其後另一位家屬於6時36分，再次致電港鐵查詢搜索進度，港鐵職員再次強調已搜遍站內廁所，過去2小時內車站亦無發生過事故需報警或召喚救護車。

許伯失蹤近5小時，才被清潔工在一個殘廁尋回。(鍾式明攝)

聽信職員轉往其他地方尋找

家屬晚上7時左右到紅磡站親身搜索，但由於車站設施環境複雜，未有搜尋全部廁所，有車站職員再向家屬表示，已搜遍站內廁所，車站亦曾廣播，並建議家屬擴大搜索範圍。死者兒子許先生表示，當時相信港鐵職員的專業及危機處理的方法，故轉去附近兩間醫院、旺角東站及紅磡警署查詢，最終仍是遍尋不獲。

至晚上10時32分，清潔工打開肇事洗手間，才發現許伯倒臥在內，已無知覺。家屬在11時03分，接獲伊利沙伯醫院的通知，許伯正接受搶救，惟在11時42分搶救無效，證實死亡。許伯兒子引述院方表示，如許伯及時送院或可救回性命。

家屬指，至凌晨12時01分，才接到港鐵來電來告知事件，批評為何在事發一個多小時後才收到他們的通知，形容當時無心情再與有關職員通話。到翌日下午，家屬再致電港鐵要求協助路祭。直至22日(上周五)家屬才收到港鐵公關的慰問。

死因需解剖確定

死者家屬昨在區議員陪同下會見傳媒，許伯妻子痛哭表示：「那天還一起去飲茶，夜晚就失去他了。很難接受到，你明白嗎？」死者兒子批評當日港鐵職員多次報稱已尋遍廁所都未有發現，質疑港鐵沒有認真搜索，導致父親失救，要求港鐵道歉和徹查事件。家屬又指許沒有長期病患，經常做運動、踏單車，要解剖確定死因。

港鐵：已展開內部調查 會嚴肅處理

對於當日處理引起質疑，港鐵說深感明白及表示歉意，會按需要保存閉路電視片段，全力配合警方調查。為了避免同類事件發生，3個月內會在超過90個無障礙洗手間安裝行動感應器，當使用者沒有動靜一段時間，感應器會向車站發警報。港鐵表明高度重視事件，已展開內部調查，包括檢視接到求助後的各項細節，員工有否嚴格遵從指引及程序等，會嚴正處理，亦會與家屬保持溝通，以及提供適切協助。