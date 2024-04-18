紅磡站舊月台辦「站見」鐵路展　重現三款退役列車　4.27起開放參觀

展覽將由下周六起，逢周六、日及公眾假期，開放予公眾人士預約，費用全免，暫定展出至今年底。

港鐵公司為慶祝服務香港45周年，將於下周六（27日）起至年底在紅磡站推出「站見鐵路展」體驗館。當中「下一站…回憶」為是次亮點，三架退役列車世紀重聚，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」，以及56號柴油電動機車「杜利華號」，另展出不同年代鐵路職員的收藏品。

鐵路體驗館位於紅磡站內地際直通車區域內，展廳內設三大展區，其中「下一站…回憶」為是次亮點，展出三款退役列車，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」和中期翻新列車「烏蠅頭」，以及一輛56號柴油電動機車「杜利華號」。

展出不同年代鐵路職員的收藏品

「鐵路歲月」展區則以不同年代鐵路職員收藏品和故事為主題。港鐵退休員工李兆祥表示，他於1980年已加入港鐵，曾任職辦公室助理，工作4年後，在公司資助下修讀物業管理課程，其後轉到物業部工作，直至2020年退休，在港鐵工作接近半世紀。

李兆祥笑言，捐出他人生首張糧單，雖然意義重大，但他並不打算私藏，反而慷慨分享，「公司幫我留住呢樣嘢，反而我自己keep住都係放file入面，捐畀公司比自己收藏更有價值。」