紅磡3內地男遇劫險失4000萬元金粉　8涉案男女被捕

警方經深入調查及情報分析後，昨日(30日)在紅磡、油麻地及秀茂坪區拘捕7男一女，年齡介乎16至44歲，分別涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯。
持牛肉刀及膠條企圖行劫
人員昨日上午在紅磡民裕街一工業大廈外進行行動，其間發現一名本地男子及3名非華裔男子懷疑手持牛肉刀及膠條，企圖劫去3名內地男子的背包，內有約38公斤金粉，價值約4,000萬元。人員隨即上前制伏該批男子，並以涉嫌企圖行劫拘捕該4名男子，年齡介乎16至35歲。人員其後在該工業大廈內發現並拘捕另一名19歲本地男子，涉嫌企圖行劫。
逃走期間撞3警車
其中一名44歲本地男子駕駛一輛懷疑屬於他人並套上假車牌的私家車接載疑犯，並在逃走期間撞向3輛警車，其後被人員截停，事件中沒有人受傷。該男子涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯被捕。
人員經進一步調查後，同日在秀茂坪區拘捕兩名懷疑與案有關的本地男子及女子，年齡介乎30至34歲，該男子涉嫌企圖行劫而被捕女子懷疑曾協助匿藏疑犯被捕。其中7名被捕人將被暫控合共一項行劫罪，案件將於明天(2日)在九龍城裁判法院提堂。