紅磡3內地男遇劫險失4000萬元金粉　8涉案男女被捕

警方經深入調查及情報分析後，昨日(30日)在紅磡、油麻地及秀茂坪區拘捕7男一女，年齡介乎16至44歲，分別涉嫌企圖行劫、危險駕駛、行使虛假文書、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權而取用運輸工具及協助罪犯。

持牛肉刀及膠條企圖行劫

人員昨日上午在紅磡民裕街一工業大廈外進行行動，其間發現一名本地男子及3名非華裔男子懷疑手持牛肉刀及膠條，企圖劫去3名內地男子的背包，內有約38公斤金粉，價值約4,000萬元。人員隨即上前制伏該批男子，並以涉嫌企圖行劫拘捕該4名男子，年齡介乎16至35歲。人員其後在該工業大廈內發現並拘捕另一名19歲本地男子，涉嫌企圖行劫。