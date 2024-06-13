紅磡49歲男死者為會計師　消息：與被捕人為性伴侶（更新）

紅磡發生一宗懷疑販毒及迷姦案。
事發在本周二（11日）早上約10時，一名49歲男子於紅磡戴亞街一單位內懷疑暈倒。警方和救援人員接報後到場，發現該名男子陷入昏迷，由救護車被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。
警方相信死者曾飲用含毒品飲品
警方於現場檢獲小量懷疑「冰」毒，經初步調查，懷疑與案有關，相信死者曾飲用加入了懷疑毒品的飲品，死因有等驗屍確定。案件交由九龍城警區重案組接手調查。
兩名男子被捕
警方同日於紅磡以涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」、「販毒」及「吸食危險藥物」拘捕一名54歲姓張男子，及以涉嫌「吸食危險藥物」拘捕一名51歲姓彭男子，分別報稱為商人及課程行政經理。
死者與被捕人為性伴侶
據了解，49歲姓余男死者，生前任職會計師，與兩名被捕男子為性伴侶關係，維持約兩年，他偶爾到彭男租住的紅昇樓單位舉行「毒品性愛派對」，大玩3P性遊戲。消息指，本周一（10日）晚上約9時，他到紅磡邨紅昇樓玩又名「Chem Fun」的毒品性愛派對，與彭男吸食冰毒及俗稱迷姦水的液態搖頭丸後性交。完事後，他欲睡躺在床上休息。彭男意猶未盡，再邀請來張男及另一名男士上門接力參加派對，三人同樣吸毒後進行性行為。至翌日(11日)早上8時許，彭男發現他不省人事，呼吸及心跳微弱，約兩小時後， 警方接報到場，由救護車將余男送院搶救，最終不治。