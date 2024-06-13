紅磡49歲男死者為會計師　消息：與被捕人為性伴侶（更新）

紅磡發生一宗懷疑販毒及迷姦案。

事發在本周二（11日）早上約10時，一名49歲男子於紅磡戴亞街一單位內懷疑暈倒。警方和救援人員接報後到場，發現該名男子陷入昏迷，由救護車被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。

警方相信死者曾飲用含毒品飲品

警方於現場檢獲小量懷疑「冰」毒，經初步調查，懷疑與案有關，相信死者曾飲用加入了懷疑毒品的飲品，死因有等驗屍確定。案件交由九龍城警區重案組接手調查。