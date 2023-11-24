紅花嶺郊野公園 刊憲成第25個郊野公園

政府今日（11月24日）根據《郊野公園條例》（第208章）就紅花嶺郊野公園指定令刊憲，成為香港第25個郊野公園。紅花嶺郊野公園位於沙頭角，指定面積約530公頃，毗鄰香港與內地邊境，由次生林、灌木及高地草原組成。該處生物種類豐富多樣，當中有不少屬高保育價值的動植物物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。

漁護署：有助打造貫通港深兩地的生態廊道

漁護署表示，將紅花嶺指定為郊野公園將賦予郊野公園及海岸公園管理局總監法定權力及責任，於該處推行管理措施以達致保育、康樂和教育目的，並讓其受《郊野公園及特別地區規例》規管，有助保育該處的自然環境和提高生物多樣性，以及保存天然景觀和文物古蹟資源。此外，紅花嶺郊野公園與深圳梧桐山風景區相鄰，有助打造貫通港深兩地的生態廊道，促進兩地生態融合。