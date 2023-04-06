紅隧私家車醉駕撼兩的士　演員「白頭佬」黃華和受傷送院

紅磡海底隧道凌晨發生交通意外，一輛私家車懷疑醉駕連撼兩輛的士，身兼的士司機及演員兩職的「白頭佬」黃華和受傷送院檢查。

私家車橫亘路中 司機「吹波」超標被捕

今日(6日)凌晨3時許，紅隧正實施單管雙程行車，一輛私家車往香港方向行駛期間，當駛至近出口處時，失控撞向對面線的士，私家車繼而凌空飛起，再撞向另一輛載有一名男乘客之的士後翻側，橫亘在路中，被撞的兩輛的士車頭損毀，其中一輛右邊頭軚被撞至變形。

人員接報到場調查後，肇事私家車姓蘇(28歲)男司機僅手指擦傷，坐在石壆上，但他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。