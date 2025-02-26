紅隧Tesla遭石屎砸中車頭　路政署指去年檢查無剝落徵狀(更新)

【2月26日11:38分更新】新增路政署回應 昨日（25日）下午1時06分，一輛白色Tesla私家車於紅磡海底隧道往香港方向的快線位置，駛至入隧道口的位置時，車頂及車頭突遭一塊50厘米乘50厘米的石屎擊中損毀，女司機駛出隧道後即停車報案，事件中無人受傷，警員將案件列高空墮物—有車損毀處理，正調查事件。路政署指去年檢查時，無發現剝落徵狀。

女車主稱「好彩人無事」 將透過民事索償 車主黃女士表示，事發時她前往灣仔，駛至隧道口位置時，便有一大塊石屎墮下擊中車頂，發出巨大聲響，「一大嚿石屎揼落車頂，最初以為揼爛架車，好彩跌落車頂金屬位，車頭玻璃冇事，再碌咗落嚟，連鬼面罩都砸開埋」。她形容當時十分害怕，因為除她以外還有一名乘客。隧道職員向她表示「以前仲大嚿（石屎）都有」，她認為是隧道維修問題，將透過民事索償，「好彩人無事，但後面（處理）好麻煩。」

路政署指一直有委聘承建商每半年定期檢查橫樑等隧道設施，而在去年10月檢查時無發現石屎剝落徵狀。署方指橫樑整體結構安全無受影響，其他位置亦無潛在的石屎剝落跡象。署方已經安排工程師盡快詳細檢查紅隧入口的橫樑，會按檢查結果加緊在夜間維修。至於如果接獲受影響人士申索，署方會按既定程序調查，並按需要作補償。