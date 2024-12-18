紅館｜今年截至上月接獲220宗訂租申請　183宗被拒　康文署指會考慮叫座力

紅館是本港最頂尖的表演殿堂，新民黨立法會議員何敬康近日反映，有很多歌手被拒申請。文化體育及旅遊局交代，今年截至上月，紅館接獲220宗訂租申請，183宗被拒。

文體旅局局長羅淑佩回覆何敬康的書面質詢，交代今年截至上月，紅館舉辦了23項、共109場的大型藝術演出、體育活動和演唱會。而紅館的場地使用一直競爭激烈，在2022年至今年的使用率均是100%。