紅館｜今年截至上月接獲220宗訂租申請　183宗被拒　康文署指會考慮叫座力

紅館是本港最頂尖的表演殿堂，新民黨立法會議員何敬康近日反映，有很多歌手被拒申請。文化體育及旅遊局交代，今年截至上月，紅館接獲220宗訂租申請，183宗被拒。
文體旅局局長羅淑佩回覆何敬康的書面質詢，交代今年截至上月，紅館舉辦了23項、共109場的大型藝術演出、體育活動和演唱會。而紅館的場地使用一直競爭激烈，在2022年至今年的使用率均是100%。
康文署指會考慮叫座力
局方解釋以現時政策而言，紅館是重要的體育場地，因此於紅館舉辦大型體育活動的訂租申請會獲優先考慮。同時，紅館亦一直深受大型活動及演唱會主辦者的歡迎，以今年為例，22%獲批申請為大型體育活動；其餘是演藝等活動，當中59%為演唱會。由於紅館的場地使用需求殷切，如有多於一個團體申請訂租同一檔期，康文署在處理申請時會考慮有關活動的性質、重要性、吸引力、演出者的叫座力、申請人以往的訂租紀錄等。
康文署於2022年12月下調轄下4個表演場地，即紅館、伊利沙伯體育館、香港文化中心及香港大會堂的場租，由演出門票收入計算的20%降至10%，安排將於明年4月到期。何敬康關注當局有否計劃延長有關安排，甚至將場租降至演出門票收入的5%。羅淑佩回應指該安排在疫情期間實施的特別措施，目的是協助業界度過時艱。有見及社會疫後穩步復常，政府需逐步取消有關特別措施。