紅館｜何敬康再反駁羅淑佩　有「亞洲著名」本地歌星被拒訂場逾10次

何敬康今日（17日）再發文反駁，指事件已引起樂壇中人極大迴響，「眾人都感同身受」，再批紅館多次拒絕歌手租用申請，審批準則不清，「多年來一直予全港申請人的印象就是『無準則』」，從不會給予解釋。他引述康文署數據，過去3年紅館共舉辦311場活動，即每年僅舉辦百多場活動，而拒絕的活動則達441宗，質疑場地流轉太慢，促公開拒絕申請的清單及審批機制。

每年只辦百幾場活動 質疑場地流轉太慢

何敬康指昨天有不止一名「亞洲著名」、並曾在紅館演出過的本地男女歌手向他表示，近一兩年曾數次申請租用紅館卻被拒絕，當中有人被拒絕逾10次，且每次都沒解釋，「讓人感不公和不解」 。他又引鄭中基曾申請紅館7次才獲批，以及另一歌手黃凱芹連續22次被拒，批評部門從無公開審批準則，最後唯有白白讓本港歌手「肥水流向別人田」，鄰近大灣區城市每個周末有多名港星演出，帶來巨大的經濟效益和演唱會周邊經濟。

康文署曾回覆他，從2022至今年11月，紅館分別舉辦了83、113和115場活動，而拒絕的活動則有88、190和163場。何質疑紅館每年僅舉辦113至115場活動，流轉太慢，又指署方曾表示體育項目優先，希望可公開全年紅館共舉辦了多少體育項目，並促公開拒絕申請的詳細清單、審批機制以及負責審批的人物等資料。

